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Vészhelyzetre készül Németország: jön az állami gáztartalék
Gazdaság

Vészhelyzetre készül Németország: jön az állami gáztartalék

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A német gazdasági minisztérium egy állami tulajdonú stratégiai gáztartalék létrehozását tervezi, amelyet vészhelyzetekben alkalmaznának – számolt be a Reuters.
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A tervek szerint a tartalék mintegy 24 terawattóra (TWh) gázt tárolna, ami Németország teljes gáztárolói kapacitásának valamivel kevesebb mint 10 százalékát jelenti.

A készlet finanszírozását a gázfogyasztókra kivetett különdíjból fedeznék.

A tartalék célja, hogy védelmet nyújtson az olyan szélsőséges helyzetekkel szemben, mint a kritikus energetikai infrastruktúra elleni szabotázsakciók vagy egy súlyos globális gázhiány.

A minisztérium jelezte, hogy a gázbeszerzést két-három év alatt hajtják végre, ezzel minimalizálva a piaci árakra gyakorolt hatást. Az első tárolókapacitások lekötésére a 2026/2027-es téli szezonban kerülne sor, míg a tényleges feltöltés 2027 nyarán kezdődhetne meg. A hírügynökségnek nyilatkozó közeli forrás úgy nyilatkozott, hogy a tartalék kiépítésének, a gáz beszerzésének és betárolásának teljes költségét 1,2–1,5 milliárd euróra becsülik a 2027–2028-as időszakban. Az éves működési költségek várhatóan 150–180 millió euró között alakulnak majd.

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