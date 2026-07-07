Vészjósló adatok láttak napvilágot: drasztikusan zuhan a férfiak tesztoszteronszintje

Az Európai Humánreprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE) londoni éves konferenciáján bemutatott adatok szerint a férfiak teljes tesztoszteronszintje
1972 és 2019 között 54 százalékkal esett vissza.
Hagai Levin professzor, a jeruzsálemi Héber Egyetem Közegészségügyi Intézetének kutatója szerint ez évente több mint egy százalékos csökkenést jelent, vagyis nem statisztikai hibáról, hanem határozott trendről van szó.
Az eredmény újabb adalékként szolgál a régóta zajló vitában arról, hogy valóban csökken-e a férfiak termékenysége, és ha igen, miért. Ugyanez a kutatócsoport korábban arra a következtetésre jutott, hogy a spermiumszám az elmúlt negyven évben meredeken visszaesett, bár a tudományos közösségben ezek az állítások továbbra is vitatottak.
Csanna Dzsajaszéna professzor, az Imperial College London reprodukciós endokrinológusa szerint az új megfigyelések fontos figyelmeztetést jelentenek, és meggyőzőnek tartja, hogy a vizsgálatok több különböző időszakot fedtek le. Meglátása szerint a férfiak reprodukciós egészsége valóban romlik.
A metaanalízis hat korábbi, hosszú távú vizsgálatot egyesített, amelyek Izraelből, az Egyesült Államokból, Brazíliából, Finnországból és Dániából összesen 118 593 alany adatait tartalmazták. Mindegyik tanulmány önmagában is csökkenést mutatott, az összesített visszaesés pedig 2000 után gyorsulni látszott. A tesztoszteron szabályozza a spermiumtermelést és a libidót, emellett kulcsszerepet játszik az izomtömeg és a csontsűrűség megtartásában, valamint a hangulat és az anyagcsere szabályozásában.
Az okok megítélésében megoszlanak a vélemények. Levin becslése szerint a csökkenés egynegyedét vagy akár a felét is magyarázhatja az elhízás és a metabolikus szindróma, míg Dzsajaszéna szerint a cukorbetegség és a túlsúly akár a teljes visszaesésért is felelős lehet, mindazonáltal a környezeti tényezők szerepét még tisztázni kell. A hormonháztartást károsító vegyi anyagokra és a légszennyezésre vonatkozó vizsgálatok egyelőre elszórt és ellentmondásos eredményeket hoztak, ezért Levin az elővigyázatosság elvét hangsúlyozva a károsanyag-kitettség csökkentését sürgeti.
Allan Pacey andrológus professzor arra figyelmeztet, hogy az alacsony tesztoszteronszintről szóló hírek miatt a közösségi médiában egyre népszerűbbé válnak a tesztoszteronpótló készítmények.
Ez azonban rendkívül veszélyes, mivel a kívülről bevitt tesztoszteron éppen a szervezet saját spermiumtermelését állítja le, amit a szakember a saját praxisában is rendszeresen tapasztal.
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