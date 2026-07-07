Visszatér a szolgáltatás, amire rengeteg magyar várt: újra élőben követhetjük a vonatokat

A vasúttársaság még 2024 végén, Lázár János utasítására alakította át az adatközlés évtizedes gyakorlatát. A részletes kimutatások helyett csupán egy összevont statisztika jelent meg. Ebbe a folyamatba illeszkedett a Vonatinfó rendszerének lekapcsolása is.
A jelenlegi közlekedési miniszter álláspontja szerint "a kialakult nehéz helyzetben a hatalmi arroganciát az őszinteségnek kell felváltania".
Ennek szellemében tették újra mindenki számára hozzáférhetővé a vonatok valós idejű követését biztosító EMIG-rendszert, indították el ismét a Vonatinfót, és kötelezték a MÁV-ot a havi késési statisztikák kibővített közzétételére.
Bár a megújult adatközlő felület a jövőben még további fejlesztésekre szorul, már most is nagyságrendekkel több információt biztosít a nyilvánosság számára.
Címlapkép forrása: Portfolio
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