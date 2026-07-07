Vucic kimondta a rideg valóságot: évekig elmaradhat a várva várt uniós bővítés

Nem várható jelentős európai uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak - köztük Szerbiának - reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök kedden Belgrádban.

Az uniós tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáján a szerb államfő közölte: Szerbia számára továbbra is stratégiai cél az Európai Unióhoz történő csatlakozás, ugyanakkor nem osztja azokat a várakozásokat, amelyek szerint a bővítési folyamat a közeljövőben felgyorsulhat, mint mondta, a határidőket illetően reálisnak kell lenni.

Nem várhatunk csodákat vagy jelentős uniós bővítést az elkövetkező években

- fogalmazott Aleksandar Vucic, majd újságírói kérdésre válaszolva hozzátette: szerinte a következő egy, két, de akár három-öt évben sem valószínű, hogy új tagállamok csatlakozhatnának az Európai Unióhoz.

A szerb elnök szerint a tagjelölt országoknak addig is saját reformjaikra és a regionális együttműködés erősítésére kell összpontosítaniuk. Kiemelte, hogy a Nyugat-Balkán országai még mindig nem használták ki teljes mértékben a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket, pedig az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabadabb áramlása az egész térség versenyképességét javíthatná.

A szerb elnök ugyanakkor üdvözölte azt a francia-német kezdeményezést, amely a tagjelölt országok fokozatos uniós integrációját szorgalmazza. Véleménye szerint ez lehetővé tenné, hogy a csatlakozásra váró államok már a teljes jogú tagság előtt részesüljenek az uniós együttműködés egyes előnyeiből.

A konferencián felszólaló Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke ezzel szemben az uniós bővítés felgyorsítását sürgette, mert ez szerinte hozzájárulna Oroszország befolyásának visszaszorításához. Úgy vélte, Európa biztonsága és egysége érdekében a közösségnek mielőbb be kell fogadnia azokat az országokat, amelyek teljesítik a csatlakozási feltételeket.

Jelenleg a nyugat-balkáni tagjelöltek közül

Montenegró áll a legközelebb az uniós tagsághoz, és 2028-ra szeretné ezt megvalósítani.

Albánia az utóbbi időben felgyorsította a csatlakozási tárgyalásokat, míg Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó lassabban halad az integrációs folyamatban.

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