A kivonulást vizsgálja a Tesco: vége lehet a magyar operációnak

A magyarországi, csehországi és szlovákiai tevékenységeket magában foglaló hálózat több mint 22 ezer munkavállalót foglalkoztat, és a legutóbbi éves jelentés szerint 561 üzletet működtet. Bár a regionális divízió a tavalyi évben 4,5 milliárd font árbevételt ért el, a csoport 3,2 milliárd fontos korrigált üzemi eredményéhez mindössze 115 millió fonttal járult hozzá. A Tesco teljes csoportszintű árbevétele egyébként 66,6 milliárd fontot tett ki.

A magyar piacon 1995-ben megjelent üzletág a Tesco utolsó jelentős, az Egyesült Királyságon és Írországon kívüli érdekeltsége,

miután az áruházlánc a 2014-es számviteli botránya óta fokozatosan felszámolta nemzetközi jelenlétét. A vállalat 2015-ben 4,2 milliárd fontért adta el a dél-koreai Homeplust, 2020-ban pedig 8 milliárd fontért vált meg thaiföldi és malajziai hálózatától. A veszteséges amerikai Fresh & Easy láncot már 2013-ban bezárta, ami több mint egymilliárd fontos veszteséget okozott a részvényeseknek.

A Tesco az elmúlt években jelentős átszervezéseket hajtott végre a régióban, elsősorban a Lidl és az Aldi diszkontláncok térnyerése, valamint a vásárlói szokások átalakulása miatt, ami kedvezőtlenül érintette a városszéli hipermarketeket. A legfrissebb éves jelentés szerint a térségbeli üzletág eredménye a szlovákiai versenyélesedés és a szigorodó szabályozási környezet miatt csökkent, emellett a vállalat 75 millió font értékvesztést számolt el az itteni üzleteire.

Az értékesítés komoly stratégiai fordulatot jelentene, hiszen Ken Murphy vezérigazgató még 2023-ban is a csoport szerves és sikeres részeként jellemezte a régiós üzletágat.

Az eladásból származó bevétel növelné a Tesco mozgásterét, így a vállalat folytathatná az árcsökkentést a brit piacon, hogy megőrizze piacvezető szerepét. Ez kulcsfontosságú, mivel a rivális Asda és a Morrisons a magántőke-alapok általi felvásárlásuk után elveszített piaci részesedésük visszaszerzésére törekednek.

A 2020-ban kinevezett Murphy vezetése alatt a Tesco részvényárfolyama megduplázódott, a vállalat piaci értéke jelenleg eléri a 29,6 milliárd fontot. A kiskereskedelmi lánc az elmúlt évek legmagasabb brit piaci részesedését tudhatja magáénak, amit elsősorban a Clubcard hűségprogramnak és az árgarancia-kampányoknak köszönhet, miközben a hűségkártyás vásárlásokból nyert adatokat anonimizált formában értékesíti a hirdetőknek. A társaság 2024-ben, a lakossági banki üzletágának a Barclays részére történő eladását követően 700 millió fontot fizetett ki részvényesi juttatásként.

Veszteséget termel a magyar Tesco

A Tesco magyarországi működése az elmúlt években jelentős fordulatot vett. A 2021-es üzleti évben 624,5 milliárd forintos árbevétel mellett 12,9 milliárd forintos adózott eredményt ért el a vállalat, majd egy évvel később a forgalom 723,3 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény pedig 19,6 milliárd forintra nőtt. Ugyanakkor ezt a nyereséget nagyban javította egy egyszeri ingatlanértékesítés, amely nélkül a társaság már ekkor is veszteséget mutatott volna ki.

A kedvezőtlen fordulat a 2023–2024-es üzleti évben következett be. A Tesco árbevétele 721,6 milliárd forintra csökkent, ami nominálisan is visszaesést jelentett, miközben a magas infláció miatt a forgalom reálértéken ennél is nagyobb mértékben zsugorodott.

A társaság mintegy 21,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el, amelyhez jelentősen hozzájárult a kiskereskedelmi különadó, valamint az árkorlátozások és a kötelező akciózási szabályok által okozott többletteher.

A következő, 2024–2025-ös üzleti évben már javuló tendencia rajzolódott ki: a nettó árbevétel 750 milliárd forintra emelkedett, a veszteség pedig nagyjából a felére, mintegy 10,5 milliárd forintra csökkent.

Az ügyben kerestük a Tesco anyavállalatát, amint válaszolnak, a cikket frissítjük.

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