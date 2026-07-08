A NATO-csúcson mondta el Magyar Péter, milyen jövőt képzel el Magyarországnak a szövetségen belül

Magyar Péter a sajtónak hangsúlyozta, hogy a magyar választók az áprilisi választáson egyértelmű döntést hoztak és világos felhatalmazást adtak a kabinetnek. Kifejtette, hogy szerinte a magyarok hisznek a NATO erejében és egységében, a közös érdek pedig az, hogy a katonai szövetség egységes maradjon. Ennek szellemében a kormány határozott célja, hogy visszaállítsa Magyarország pozícióját mint megbízható szövetséges.

A védelmi képességek megerősítésének érdekében a magyar kormány már korábban döntést hozott a védelmi kiadások kiszámítható módon történő növeléséről.

A védelmi kiadások tervezett, ütemezett emelésével a célunk az, hogy 2035-re elérjük az 5 százalékos küszöböt, miközben tevékenyen hozzájárulunk a katonai szövetség közös biztonságához és egységéhez

– mutatott rá a miniszterelnök.

Az orosz-ukrán háború kapcsán a kormányfő elmondta, hogy a magyar kormány hivatalos álláspontja szerint a konfliktusban Ukrajna az áldozat, míg Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédenie a területi integritását. Magyarország ennek megfelelően fenntartja az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget.

Határozottan kiállunk Ukrajna önvédelmi joga mellett, ugyanakkor fenntartjuk azt a korábbi elhatározásunkat, hogy Magyarország sem fegyvereket, sem katonai csapatokat nem bocsát Ukrajna rendelkezésére

– fogalmazott a kormányfő a katonai szerepvállalás határairól.

A kormányfő beszámolt arról is, hogy a csúcstalálkozó keretein belül rövid egyeztetést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A felek megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú tárgyalás keretében fognak találkozni egymással.

Címlapkép forrása: Ozge Elif Kizil/Anadolu via Getty Images