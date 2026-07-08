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FONTOS A káoszember, aki fekélyeket váj a világ testén
Akkora a vízhiány, hogy már a Börzsöny fontos vízfolyása is kiszáradt
Gazdaság

Akkora a vízhiány, hogy már a Börzsöny fontos vízfolyása is kiszáradt

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A magyarországi aszály és vízhiány már a korábban állandó vízhozamú vízfolyásokat is közvetlenül veszélyezteti, aminek egyik legdrámaibb példája a Kismarosnál teljesen kiszáradt Morgó-patak. Az élővilág pusztulása rávilágít a kisvízfolyások megőrzésének égető szükségességére, amire a természetvédelmi szakemberek természetközeli vízvisszatartási módszerekkel próbálnak megoldást találni - írta az Időkép.

A szakportál Ljasuk Dimitrij filmes, természetvédemi aktivista bejegyzése nyomán hívta fel a figyelmet a teljesen kiszáradt Morgó-patakra. A közzétett felvételek alapján

több száz méteres szakaszon csupán a kavicsos meder látható ott, ahol alig néhány hónapja még folyamatos volt a vízhozam.

Az egykor élettel teli környezet mára teljesen elpusztult, az élővilágnak nyoma sincs, mindössze a kövek között heverő apró rákpáncélok tanúsítják, hogy a meder nemrég még egy élő pataknak adott otthont.

Bár az Alföldön egyre megszokottabbá válik a tavak és a vízfolyások kiszáradása, a Morgó-patak, valamint a közeli Török-patak a Börzsöny állandó vízhozamú vízfolyásai közé tartoznak. Éppen ezért különösen aggasztó, hogy

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a súlyosbodó vízhiány már ezeket a hegyvidéki területeket is elérte.

A hazai vízválság kapcsán a közvélemény gyakran csak a legnagyobb folyókra és tavakra fókuszál, pedig a kisvízfolyások jelentősége is rendkívüli. Számtalan fajnak biztosítanak élőhelyet, ivóhelyet és ökológiai folyosót, emellett a nagyobb folyamok vízgyűjtő területének részeként azok egészséges működéséhez is elengedhetetlenek.

A probléma enyhítése érdekében a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és több helyi szereplő közösen dolgozik a természetközeli vízvisszatartási megoldások kialakításán. A rönkgátak, rőzsegátak és esőkertek létesítésének fő célja, hogy a lehulló csapadékot felfogják és minél tovább a tájban tartsák. Ezek a módszerek biztosítják, hogy a beszivárgó víz fokozatosan táplálja a talajt, az erdőket és a patakokat; bár ezek külön-külön apró beavatkozásnak tűnnek, együttesen már érdemi és pozitív változást hozhatnak a helyi vízháztartásban.

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