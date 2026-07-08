ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Az új vezetés nem kér a régi arcokból: kirúgásokkal kezdődött a közmédia átmeneti vezetésének első napja
Gazdaság

Az új vezetés nem kér a régi arcokból: kirúgásokkal kezdődött a közmédia átmeneti vezetésének első napja

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A közmédia hírszolgáltatásának keddi leállását követően az új, átmeneti vezetés több felsővezetőt, ismert műsorvezetőt és híradóst is felmentett a munkavégzés alól. Eközben az intézménynél maradó dolgozók bizakodóak, és a pártatlan működés újraindulására készülnek - írta meg a Telex.

Horváth P. András átmeneti vezérigazgató irányításával megkezdődött az MTVA személyi állományának átalakítása. Független források szerint felmentették az M1 híradóinak legtöbb műsorvezetőjét, így nem folytathatja a munkát

  • a Magyar Péterrel interjút készítő Csete Beáta és Kakuk L. Tamás, valamint
  • a korábban Orbán Viktorral beszélgető Törőcsik Zsolt sem.
  • Szintén távoznia kellett Kárász Róbertnek, a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztési igazgatójának.
  • Az állami televízió egyik legismertebb riporterét, Császár Attilát pedig kedden azonnali hatállyal, biztonsági őrök kíséretében távolították el a székházból.

Az M1, a Kossuth rádió és a Hirado.hu kedd délutáni, váratlan leállása a Telex szerint felkészületlenül érte a munkatársakat.

Előfordult olyan eset is, hogy egy rádiós stáb hiába készítette el az anyagát, az már nem kerülhetett adásba. Ennek ellenére a közmédia épületében alapvetően optimista a hangulat. A dolgozók bíznak a maradásukban, és a háttérben jelenleg is gyártják a híreket – egyelőre anélkül, hogy azok eljutnának a közönséghez. A belső várakozások szerint a rádiókban napokon belül visszaállhat a rövid hírek sugárzása.

A tévécsatornák átmeneti irányításáért felelős Bodacz Balázs és a Kossuth rádió átalakításával megbízott Kerényi György már több alkalommal egyeztetett a stábokkal, jóllehet a teljes körű hírszolgáltatás újraindulásának pontos ideje, formája és személyi összetétele még bizonytalan.

Még több Gazdaság

Azonnali csere a magyar gazdaságfejlesztési elitben: Joó István és Bihari Katalin is távozik pozíciójából

Tisza-kormány: NATO-csúcson Magyar Péter, a parlamenti nagyüzem után Ankarára figyelhet a magyar közélet

Belerokkan az ország a költséges nyugdíjemelésbe, a szakértők szerint fájdalmas útra kellene lépnie az Egyesült Királyságnak

Az M1-gyel és a Kossuth rádióval ellentétben a Duna, a Duna World, az M2 és az M5 csatornákon folyamatos a műsorszolgáltatás, és egyelőre nem érkeztek hírek elbocsátásokról ezeknél az adóknál. A közéleti tartalmak szerkesztésekor ugyanakkor mostantól szigorúan be kell tartani a pártatlanság, a tényszerűség és a szerkesztői szabadság etikai alapelveit. Az M4 Sport működése szintén zavartalan, mivel a kiemelt sportesemények közvetítése miatt ott elengedhetetlen a folyamatos adás.

Kapcsolódó cikkünk

Elsötétült az M1 képernyője és elhallgatott a Kossuth Rádió

Átvette a hatalmat a közmédia ideiglenes vezetése

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket
Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány
Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility