Az új vezetés nem kér a régi arcokból: kirúgásokkal kezdődött a közmédia átmeneti vezetésének első napja

Horváth P. András átmeneti vezérigazgató irányításával megkezdődött az MTVA személyi állományának átalakítása. Független források szerint felmentették az M1 híradóinak legtöbb műsorvezetőjét, így nem folytathatja a munkát

a Magyar Péterrel interjút készítő Csete Beáta és Kakuk L. Tamás, valamint

a korábban Orbán Viktorral beszélgető Törőcsik Zsolt sem.

Szintén távoznia kellett Kárász Róbertnek, a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztési igazgatójának.

Az állami televízió egyik legismertebb riporterét, Császár Attilát pedig kedden azonnali hatállyal, biztonsági őrök kíséretében távolították el a székházból.

Az M1, a Kossuth rádió és a Hirado.hu kedd délutáni, váratlan leállása a Telex szerint felkészületlenül érte a munkatársakat.

Előfordult olyan eset is, hogy egy rádiós stáb hiába készítette el az anyagát, az már nem kerülhetett adásba. Ennek ellenére a közmédia épületében alapvetően optimista a hangulat. A dolgozók bíznak a maradásukban, és a háttérben jelenleg is gyártják a híreket – egyelőre anélkül, hogy azok eljutnának a közönséghez. A belső várakozások szerint a rádiókban napokon belül visszaállhat a rövid hírek sugárzása.

A tévécsatornák átmeneti irányításáért felelős Bodacz Balázs és a Kossuth rádió átalakításával megbízott Kerényi György már több alkalommal egyeztetett a stábokkal, jóllehet a teljes körű hírszolgáltatás újraindulásának pontos ideje, formája és személyi összetétele még bizonytalan.

Az M1-gyel és a Kossuth rádióval ellentétben a Duna, a Duna World, az M2 és az M5 csatornákon folyamatos a műsorszolgáltatás, és egyelőre nem érkeztek hírek elbocsátásokról ezeknél az adóknál. A közéleti tartalmak szerkesztésekor ugyanakkor mostantól szigorúan be kell tartani a pártatlanság, a tényszerűség és a szerkesztői szabadság etikai alapelveit. Az M4 Sport működése szintén zavartalan, mivel a kiemelt sportesemények közvetítése miatt ott elengedhetetlen a folyamatos adás.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor