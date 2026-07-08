Azonnali csere a magyar gazdaságfejlesztési elitben: Joó István és Bihari Katalin is távozik pozíciójából

A döntés értelmében távozik pozíciójából Bihari Katalin, aki eddig a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. vezérigazgatói feladatait látta el.
Ezzel egy időben Joó Istvánt is felmentette a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA Zrt. éléről.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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