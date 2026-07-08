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Betelt a pohár: sztrájkra készülnek az IKEA dolgozói
Gazdaság

Betelt a pohár: sztrájkra készülnek az IKEA dolgozói

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Sztrájkbizottságot alakítottak, így akár már péntektől határozatlan idejű munkabeszüntetésbe kezdhetnek a magyarországi IKEA áruházak dolgozói, miután a vezetőség elzárkózott a béremelési követelések teljesítésétől - írta meg a Telex.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke megerősítette a lapnak, hogy a bizottság a múlt héten alakult meg, a dolgozók pedig pénteken adták át hivatalos követeléslistájukat a vállalatnak.

  • A munkavállalók egységes, 6 százalékos alapbéremelést,
  • minden év végén megtartandó bértárgyalásokat,
  • új javadalmazási csomag kidolgozását,
  • az uniós bérátláthatósági irányelv alkalmazását,
  • valamint a kollektív szerződés megkötését célzó, 2027 eleji tárgyalások megkezdését kérik.

A feszültség az év eleje óta fokozódik a vállalatnál, miután a vezetőség először közölte, hogy 2026-ban nem lesz béremelés, majd ezt úgy módosította, hogy a bérfejlesztés nem január elsejétől, hanem csak az év későbbi szakaszában várható. Bár a szakszervezet öt tárgyalási fordulót is folytatott a cég képviselőivel – köztük az anyavállalat nemzetközi küldöttjével –,

az IKEA az augusztus 31-ével záruló jelenlegi üzleti év végéig minden bérfejlesztést kizárt.

A jogszabályok értelmében a vállalatnak csütörtök éjfélig kell hivatalosan válaszolnia a követelésekre. Az elégedetlen munkavállalók addig is tarthatnak figyelmeztető sztrájkot, a határidő eredménytelen letelte után pedig akár már péntektől megkezdődhet a határozatlan idejű munkabeszüntetés a hazai áruházakban.

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