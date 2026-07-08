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Elhunyt Kádár Béla közgazdász, volt miniszter
Gazdaság

Elhunyt Kádár Béla közgazdász, volt miniszter

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Életének 93. évében, 2026. július 8-án elhunyt Kádár Béla Széchenyi-díjas közgazdász, akadémikus, a Magyar Közgazdasági Társaság örökös tiszteletbeli elnöke – közölte az MKT.

Kádár Béla 1934-ben született Pécsett, pályáját a Magyar Nemzeti Bankban kezdte. Később a Magyar Tudományos Akadémia Afroázsiai Kutatóközpontjában, majd az MTA Világgazdasági Kutatóintézetében dolgozott, 1988-tól pedig az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetét vezette. Kutatóként többek között gazdasági és iparfejlődéssel, nemzetközi munkamegosztással, összehasonlító gazdaságpolitikával és a megkésett modernizáció problémáival foglalkozott.

Az első szabad országgyűlési választás után megalakuló Antall-kormányban az újonnan létrehozott Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának vezetője lett, ezt a posztot később a Boross-kormányban is betöltötte. 1994-ben az MDF Baranya megyei területi listájáról szerzett parlamenti mandátumot. Később a Magyar Export-Import Bank elnöke, Magyarország OECD melletti állandó képviseletének vezetője, valamint a Magyar Nemzeti Bank Jegybanktanácsának, majd Monetáris Tanácsának tagja is volt.

A Magyar Tudományos Akadémia 2001-ben levelező, 2007-ben rendes tagjává választotta. A Magyar Közgazdasági Társaságban is meghatározó szerepet vitt: 1990-től alelnök, 2002 és 2008 között elnök volt, 2008 óta pedig a társaság örökös tiszteletbeli elnökeként tartották számon.

Az MKT közleményében azt írta, Kádár Béla

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a közgazdász szakmaiságot képviselte minden időben, a rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után egyaránt.

Címlapkép forrása: Magyar Közgazdasági Társaság

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