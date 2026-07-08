Értékelte a Trumppal való tárgyalásokat Zelenszkij: közelebb került a béke Ukrajnában

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eredményesnek minősítette a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalását, amelynek középpontjában Ukrajna légvédelmének megerősítése állt az egyre hevesebb orosz támadások közepette.

Az amerikai és ukrán elnök találkozójára között a törökországi Ankarában tartott NATO-csúcstalálkozó keretében került sor. Zelenszkij a megbeszélést követően az X közösségi oldalon számolt be arról, hogy olyan elképzelésekről is tárgyaltak, amelyek érdemben javíthatják Ukrajna helyzetét.

Trump elnökkel olyan lehetőségekről beszéltünk, amelyek erősíthetik a pozícióinkat, és közelebb hozhatják a békét

– fogalmazott az ukrán államfő.

Ahogy arról a mai nap folyamán mi is beszámoltunk, az ankarai NATO-csúcson Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón Donald Trump amerikai elnök elmondta: Ukrajna megkaphatja az MIM-104 Patriot légvédelmi rendszerekhez használt PAC-3-as elfogórakéták lincencét, amivel ők is képesek lehetnek a jövőben gyártani azokat.

Forrás: Reuters

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