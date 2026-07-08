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Franciaország megtalálhatta a választ a negatív áramárakra
Gazdaság

Franciaország megtalálhatta a választ a negatív áramárakra

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Franciaország 2027 elején új, technológiasemleges megújulóenergia-tendert indít, amely előnyben részesíti az akkumulátoros energiatárolókkal kombinált projekteket - írja a Montel. A kormány emellett a szabályozást is átalakítaná annak érdekében, hogy a negatív áramárak idején ne a megújuló erőművek lekapcsolása legyen az egyetlen megoldás: az eltárolt villamos energiát később, kedvezőbb piaci körülmények között lehetne felhasználni.
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Információ és jelentkezés

A francia energiaügyi minisztérium bejelentése szerint 2027 elején új megújulóenergia-tendert írnak ki, amelyen többek között nap- és szélerőművek is indulhatnak. A pályázat egyik legfontosabb újítása, hogy

az áramtermelést akkumulátoros tárolással kombináló beruházásokat ösztönzik majd.

Ennek érdekében a kormány módosítja a különbözeti szerződések, vagyis a CfD-k támogatási formuláját is. A részletes feltételeket és a tender teljes kapacitását egyelőre nem közölték.

Maud Bregeon energiaügyi miniszter szerint a pályázaton olyan hibrid projektek is indulhatnak majd, amelyek egyetlen beruházásban kombinálják a fotovoltaikus termelést és az akkumulátoros energiatárolást.

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Nem kapcsolnák le többé automatikusan a naperőműveket. A kormány emellett szabályozási akadályokat is lebontana. A tervek szerint a már működő naperőművek negatív áramárak idején is megtarthatnák támogatásukat, amennyiben a megtermelt villamos energiát nem táplálják be azonnal a hálózatba, hanem akkumulátorba töltik.

A változtatás mögött egyre súlyosabb piaci probléma áll. A megújulóenergia-termelés gyors növekedésével egyre gyakoribbak azok az időszakok, amikor a bőséges kínálat miatt az áramárak negatív tartományba süllyednek.

A minisztériumhoz közeli forrás szerint az akkumulátorok terjedése egyúttal csökkentheti a negatív áramáras órák számát és segítheti a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozását.

Több gigawattnyi új tender jön. Franciaország már 2026 őszére is tervez egy újabb, 500 megawattos technológiasemleges tendert, ezen azonban még nem változtatják meg a támogatási feltételeket. Augusztus 31-én emellett egy 1 gigawattos szárazföldi szélerőművi pályázat is indul, 2027 elejére pedig egy további, egyelőre meg nem határozott méretű tender is várható.

Külön napelemes pályázatot ugyanakkor még nem jelentettek be. Az év eleje óta kiírt tenderek összkapacitása 1,5 gigawatt volt, ami jelentősen elmarad a francia energiastratégiában meghatározott évi 2,9 gigawattos céltól.

A francia megújulóenergia-szövetség ezért ambiciózusabb napenergia-politikát sürget. Az ágazat szerint különösen nagy a tét, mivel a 2027 tavaszán esedékes elnökválasztás miatt az év második felében nehezebbé válhat új pályázatok kiírása.

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