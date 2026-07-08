Franciaország megtalálhatta a választ a negatív áramárakra

A francia energiaügyi minisztérium bejelentése szerint 2027 elején új megújulóenergia-tendert írnak ki, amelyen többek között nap- és szélerőművek is indulhatnak. A pályázat egyik legfontosabb újítása, hogy
az áramtermelést akkumulátoros tárolással kombináló beruházásokat ösztönzik majd.
Ennek érdekében a kormány módosítja a különbözeti szerződések, vagyis a CfD-k támogatási formuláját is. A részletes feltételeket és a tender teljes kapacitását egyelőre nem közölték.
Maud Bregeon energiaügyi miniszter szerint a pályázaton olyan hibrid projektek is indulhatnak majd, amelyek egyetlen beruházásban kombinálják a fotovoltaikus termelést és az akkumulátoros energiatárolást.
Nem kapcsolnák le többé automatikusan a naperőműveket. A kormány emellett szabályozási akadályokat is lebontana. A tervek szerint a már működő naperőművek negatív áramárak idején is megtarthatnák támogatásukat, amennyiben a megtermelt villamos energiát nem táplálják be azonnal a hálózatba, hanem akkumulátorba töltik.
A változtatás mögött egyre súlyosabb piaci probléma áll. A megújulóenergia-termelés gyors növekedésével egyre gyakoribbak azok az időszakok, amikor a bőséges kínálat miatt az áramárak negatív tartományba süllyednek.
A minisztériumhoz közeli forrás szerint az akkumulátorok terjedése egyúttal csökkentheti a negatív áramáras órák számát és segítheti a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozását.
Több gigawattnyi új tender jön. Franciaország már 2026 őszére is tervez egy újabb, 500 megawattos technológiasemleges tendert, ezen azonban még nem változtatják meg a támogatási feltételeket. Augusztus 31-én emellett egy 1 gigawattos szárazföldi szélerőművi pályázat is indul, 2027 elejére pedig egy további, egyelőre meg nem határozott méretű tender is várható.
Külön napelemes pályázatot ugyanakkor még nem jelentettek be. Az év eleje óta kiírt tenderek összkapacitása 1,5 gigawatt volt, ami jelentősen elmarad a francia energiastratégiában meghatározott évi 2,9 gigawattos céltól.
A francia megújulóenergia-szövetség ezért ambiciózusabb napenergia-politikát sürget. Az ágazat szerint különösen nagy a tét, mivel a 2027 tavaszán esedékes elnökválasztás miatt az év második felében nehezebbé válhat új pályázatok kiírása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megindultak éjszaka az ukrán drónrajok, súlyos csapásokat kapott a nyakába Oroszország: érkeznek a jelentések
Olajfinomító, vegyi üzem és katonai reptér is a célpontok között.
Visszafordulnak a hajók a Hormuzi-szorosnál, újra megbénulhat a kulcsfontosságú útvonal
Az iráni támadásoktól tartanak.
Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány
Egyelőre nem stabilizálódott az Ebola-járvány.
Napokon belül jön a legújabb OpenAI csúcsmodell, a GPT-5.6
Engedélyezte az amerikai kormány a kiadását.
Megérkezett a viszontválasz: amerikai katonai célpontokat ért támadás, durvul az adok-kapok
Irán Kuvaitban és Bahreinben csapott le.
Észrevétlenül esszük meg a műanyagot – Gyökeres változást hozhat az italtartó poharak szabályozása
Július 1-től szigorodott az egyszer használatos műanyagpoharak használata.
Mutatjuk, melyik hazai részvényekért őrülnek most meg a profi befektetők
Júliusi alapkezelői felmérésünk eredményei.
Bemondta Trump: Putyin és Zelenszkij is lezárná a háborút – Fontos találkozó jön
"Van valami a dologban."
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Új bankszámlák és díjmentes csomagok a Gránit Banknál
Számos lakossági bankszámlánál díjemelést hozott július elseje. A Gránit Banknál viszont nem drágább csomagokat, hanem fintech mintára kialakított új számlákat és díjmentes ajánlatoka
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
"A piac mindig meg fog szívatni" - Zsiday Viktor a befektetés legfontosabb szabályairól
"Egyetemistáknak mindig azt mondom, hogy nyissanak egy számlát, ne túl sok pénzzel, trédeljenek, mint a hülye, és bukjanak el pénzt, hogy megtanulják, hogyan kell befektetni."... The post "A p
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Meglepően pozitív adat érkezett a magyar gazdaságról.
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.