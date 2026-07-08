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Gazdaság

Hatos karambol történt Budapesten

MTI
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Hatos karambol történt szerdán délután a XI. kerületben - közölte a katasztrófavédelem (OKF). Mint írták, a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető oldalon ütközött hat gépjármű.

Hatos karambol történt szerdán délután Budapest XI. kerületében: a katasztrófavédelem közlése szerint hat gépjármű ütközött össze a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető oldalon.

A helyszínre riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, és a társhatóságok is az esethez érkeztek.

A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki a Rákóczi híd budai hídfőjénél, a Pest felé vezető szakaszon.

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