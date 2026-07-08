Kiderült, pontosan mekkora az államháztartási hiány Magyarországon

Az új kormány átvilágítása alapján a 2026-os költségvetési hiány a korábban tervezett 3,7 százalék helyett a bruttó hazai termék (GDP) 8,3 százalékát is elérte volna - derül ki a Pénzügyminisztérium közleményéből. Az Európai Unióval kötött megállapodásnak és az eddigi intézkedéseknek köszönhetően azonban a várható deficit 7,5 százalékra mérséklődött. A kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os költségvetést, amellyel új hiánycélt határoz meg, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és elkészíti a középtávú költségvetési tervet.

A Pénzügyminisztérium közleménye emlékeztet: az előző parlamenti ciklusban eredetileg 3,7 százalékos hiánnyal fogadták el a 2026-os költségvetést, a kormányváltást követő belső árvilágítás azonban kimutatta, hogy az egyenleg ennél lényegesen kedvezőtlenebb: az új kormány átvilágítása szerint

a 2026-os költségvetési hiány akár a GDP 8,3 százalékát is elérhette volna.

Az eltérés jelentős részét olyan intézkedések okozták, amelyeket a költségvetés tervezésekor nem vettek figyelembe, de már elindítottak. Ezek közé tartozik

a 14. havi nyugdíj,

a közszféra otthonteremtési támogatása,

a Budapest–Belgrád-vasútvonal fejlesztése,

az útkoncessziókhoz kapcsolódó többletkiadások,

valamint az uniós bírósági döntések nyomán visszafizetendő adók.

A mutatókat a közlemény szerint szintén rontotta a vártnál gyengébb gazdasági növekedés, az egészségügy, az önkormányzatok és az állami hadiipar megnövekedett deficitje, valamint az űrkutatási szolgáltatások díja. A részletes adatok alapján a korábban bejelentett adócsökkentésekre és juttatásokra valójában nem állt rendelkezésre pénzügyi fedezet.

Ezeken felül azt írják: a 8,3 százalékos örökölt hiány kialakulásához az is hozzájárult, hogy az előző vezetés a jogállamisági feltételek teljesítésének elmaradása miatt nem fért hozzá a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaihoz, amelyek a GDP 1,1 százalékát tették volna ki. Kiemelik:

az új kabinet által kötött uniós megállapodás nyomán beáramló támogatások körülbelül 0,5 százalékponttal javítják az államháztartás egyenlegét.

Bár egyes, az államháztartáson kívülre irányuló transzferek és tőkejuttatások – például az uniós mesterségesintelligencia-program vagy a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelése – átmeneti finanszírozási igényt generáltak, ezeket államkötvények kibocsátásával fedezték.

A 2026-os hiányt az uniós források mellett a közlemény szerint a forint erősödése, a hozamok mérséklődése, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) megszüntetése is csökkentette, így

a további intézkedések nélkül várható deficit a GDP 7,5 százaléka lenne.

Az évet ráadásul jelentős egyszeri tételek – köztük a kifutó otthonteremtési programok, a halasztott önkormányzati kifizetések és a visszafizetendő adók – terhelik, amelyek önmagukban 0,9 százalékponttal rontják a mutatót. Ezen egyszeri hatások nélkül a hiány 6,6 százalék körül alakulna, írják.

A jövőről

A 2027-es kilátásokat vizsgálva

az új családtámogatási intézkedések és a nyugdíjak növelése növelik a kiadásokat,

míg a csökkenő kamat- és működési költségek, valamint a mérséklődő hazai társfinanszírozási igények javítják a költségvetési egyenleget.

Mindezeket figyelembe véve,

további kormányzati beavatkozás nélkül a 2027-es hiány 6,1 százalék körül alakulna, a következő évre vonatkozó pontos célkitűzést pedig ősszel véglegesítik.

Címlapkép forrása: Shutterstock