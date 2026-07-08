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Kilőtt az olaj és a gáz ára Trump bejelentésére
Gazdaság

Kilőtt az olaj és a gáz ára Trump bejelentésére

Portfolio
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Jelentős emelkedéssel reagáltak az olaj- és gázárak szerdán arra, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette: szerinte véget ért az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet, és Washington nem kíván további tárgyalásokat folytatni Teheránnal - írja a CNBC.

Trump a NATO csúcstalálkozóján, Törökországban tartott sajtótájékoztatón kapott kérdést arról, hogy véget ért-e az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet.

Úgy gondolom, hogy véget ért. Nem akarok már velük foglalkozni”

- mondta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy

álláspontja szerint a megállapodásnak vége.

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Trump szerint az amerikai delegáció békemegállapodásról szeretett volna tárgyalni, de az iráni féllel való egyeztetést „időpocsékolásnak” nevezte.

Az elnöki nyilatkozatot megelőzően az amerikai hadsereg erőteljes csapássorozatot hajtott végre Irán ellen, válaszul arra, hogy három kereskedelmi hajót támadás ért a Hormuzi-szoros térségében.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közlése szerint a műveletek az iráni támadásokra adott válaszlépések voltak, amelyek „indokolatlanok, veszélyesek és a tűzszünet egyértelmű megsértését jelentették”.

A múlt hónapban létrejött fegyvernyugvás egyik fontos eredménye az volt, hogy

a kritikus jelentőségű Hormuzi-szoros újra megnyílt a kereskedelmi hajózás előtt,

miután hónapokon keresztül fennakadások nehezítették az áthaladást.

A helyzet romlásának újabb jele, hogy az amerikai pénzügyminisztérium kedden visszavonta azt a mentességet is, amely lehetővé tette Irán számára olajexportjának folytatását.

Egy amerikai tisztviselő szerint Irán csak akkor részesülhet előnyökben, ha „megfelelő magatartást tanúsít”, és a Hormuzi-szorosban végrehajtott akciók elfogadhatatlanok Washington számára.

Irán külügyminisztériuma ezzel szemben az amerikai csapásokat a múlt hónapban kötött MOU, vagyis egyetértési memorandum „súlyos megsértésének” nevezte. A tárca közlése szerint az iráni fegyveres erők készek megvédeni az ország területi integritását és nemzetbiztonságát az amerikai katonai fellépéssel szemben.

A Hormuzi-szorosban történt incidensek után az amerikai vezetésű Joint Maritime Information Center „súlyos” szintre emelte a hajózási kockázati besorolást, és arra figyelmeztetett, hogy

további ellenséges lépések várhatók.

A piacok számára a konfliktus újbóli kiéleződése azért különösen érzékeny, mert a Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaútvonala: a globális olajkereskedelem jelentős része ezen keresztül halad.

Ebből adódóan nem is meglepő az eseményeket követő heves piaci reakció.

A nemzetközi benchmarknak számító Brent szeptemberi kontraktusa 6 százalékkal 78,7 dollárig ugrott.

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Eközben az európai TTF gázár 5 százalékos ugrást követően már 48,9 eurós megawattóránkénti szintnél jár.

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Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket

Andrew Jackson, az Ortus Advisors stratégája szerint Irán számára nem feltétlenül sürgető egy új megállapodás, mivel geopolitikai mozgástere növekedhet az amerikai elnökválasztás közeledtével. A szakértő szerint az olajárak és a kötvényhozamok emelkedése növeli annak esélyét, hogy az amerikai jegybanknak hosszabb ideig szigorúbb monetáris politikát kell fenntartania az inflációs kockázatok miatt.

Az amerikai tízéves állampapír hozama szerdán 5 bázisponttal 4,581 százalékra emelkedett, jelezve, hogy a befektetők ismét nagyobb geopolitikai és inflációs kockázatot áraznak.

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