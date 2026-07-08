Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára

A hét első felének árváltozásait követően ezúttal nem érkezik újabb módosítás, így

a kutak beszerzési ára változatlan marad.

Az átlagárak a következők szerint alakulnak 2026.07.08-án:

95-ös benzin: 587 Ft/liter

Gázolaj: 608 Ft/liter

A következő napokban érdemben befolyásolhatják az árak alakulását a közel-keleti események is, ugyanis Donald Trump bejelentette, hogy az elmúlt napok eseményeinek hatására az Iránnal kötött egyetértési memorandum érvényét vesztette.

A bejelentésre meredek emelkedéssel reagált az olajár.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 08. Kilőtt az olaj és a gáz ára Trump bejelentésére

A globális benchmarknak számító Brent jegyzése két nap alatt közel 10 százalékkal emelkedett és már több mint két hetes csúcson áll.

Szintén rossz hír, hogy a forint is gyengülni kezdett. A dollárral szemben már 315 fölött is járt ma a jegyzés, ami szintén két hetes csúcsot jelent.

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