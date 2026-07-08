Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány

Továbbra is terjed, és egyelőre nem stabilizálódott az Ebola-járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban – közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik tisztségviselője. A fertőzés terjedését elsősorban a lakosság nagyfokú mobilitása táplálja, miközben a vírus ritka, Bundibugyo-törzse ellen jelenleg nincs bizonyítottan hatásos kezelés vagy gyógymód.

Az országban eddig a legfrissebb jelentés szerint

1708 fertőzést igazoltak, amelyek közül 580 végződött halállal.



Ez az eddigi legsúlyosabb olyan járvány, amelyet a vírus ezen ritka törzse okozott.

Sajnos még mindig a terjedési fázisban vagyunk. Szeretnénk azt mondani, hogy a helyzet stabilizálódik, de őszintén szólva ezt egyelőre nem jelenthetjük ki

– nyilatkozta Anne Ancia, a WHO helyi képviselője, aki a járvány gócpontjának számító Buniából videókapcsolaton keresztül nyilatkozott az újságíróknak.

Tájékoztatása szerint az egyik legnagyobb problémát az jelenti, hogy az Ebola-kezelőközpontok gyakorlatilag megteltek, kihasználtságuk eléri a 90 százalékot. További nehézséget okoz, hogy a mongbwalui bányavárosban megbetegedő munkások nem helyben kérnek orvosi ellátást, hanem elutaznak, és így újabb területekre hurcolják be a fertőzést.

A járvány megfékezését a lakosság mozgása mellett a tartós közbiztonsági problémák és az eleve törékeny egészségügyi rendszer is hátráltatja.

Forrás: Reuters

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