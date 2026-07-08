Megszólaltak az elemzők: fájdalmas kiigazítás várhat a Tisza-kormányra

A Reuters szerint Magyar Péter miniszterelnök első nagy hitelességi tesztje lehet a kormány augusztus végéig várt költségvetési csomagja. A hírügynökség azt írja: az új kormány egyszerre kényszerülne a választási ígéretek teljesítésére és a költségvetési hiány leszorítására, miközben a korábbi kormány választás előtti költekezése miatt a deficit az idén ismét meghaladhatja a GDP 7 százalékát. A lap emlékeztetett arra is, hogy Magyar győzelme óta raliztak a hazai részvénypiacok, a forint Közép-Európa legjobban teljesítő devizája lett, az államkötvények finanszírozási költsége pedig jelentősen csökkent.

A cikkben megszólaló elemzők szerint a kormány mozgástere szűk. Liam Peach, a Capital Economics elemzője úgy fogalmazott: ez lesz a kormány fiskális hitelességének első valódi próbája.

Szerinte a friss hiányfigyelmeztetések részben arra szolgálhatnak, hogy előkészítsék a terepet a várhatóan fájdalmas költségvetési szigorításhoz.

A Wood & Company elemzői is arra figyelmeztettek, hogy bár a Tisza támogatottsága jelenleg kiemelkedően magas, a fiskális konszolidáció még el sem kezdődött. Szerintük a bérnövekedés fékezése és a lakáshitelek kamattámogatásainak visszavágása a választók jelentős részének fájdalmas lehet, de kulcsfontosságú lenne, ha Magyarország komolyan gondolja az euró bevezetését.

Piotr Kalisz, a Citi közgazdásza szintén kulcskérdésnek nevezte, hogy a kormány milyen ütemű hiánycsökkentést vállal. Szerinte ahhoz, hogy a 2030-as euróbevezetési menetrend reális maradjon, a kabinetnek legalább a GDP 1 százalékának megfelelő deficitcsökkentést kellene felmutatnia 2027-ben 2026-hoz képest, és világos tervet kellene adnia az ezt követő évekre is. Kalisz úgy látja, hogy a 0,6–1 százalékpontos kiigazítás még összeegyeztethető lenne az eurófeltételek valamivel későbbi teljesítésével, de

ha a szigorítás 0,6 százalék alatt maradna, az már azt jelezné, hogy az euróbevezetés nem tartozik a kormány legfontosabb prioritásai közé.

A hitelminősítők is óvatosak. Malgorzata Krzywicka, a Fitch Ratings elemzője szerint ugyan segít, hogy csökkentek Magyarország finanszírozási költségei, de továbbra is bizonytalan, mennyit hozhatnak a kormány kiadáscsökkentési tervei, például az állami szerződések és kiadások felülvizsgálata. Az S&P Global elemzői pedig arra figyelmeztettek, hogy a gyenge költségvetési kiindulópont miatt kihívást jelenthet, hogy Magyarország 2030-ig kikerüljön az uniós túlzottdeficit-eljárás alól. Középtávú, kiadáskontrollt is tartalmazó fiskális terv nélkül szerintük a költségvetési pálya kiszámíthatatlanabbá és a külső sokkokkal szemben sérülékenyebbé válhat.

Az államháztartás egyenlegéről éppen ma érkezett friss adat, a központi költségvetés több mint 400 milliárdos plusszal zárt júniusban, ami történelmi összehasonlításban is kiugróan nagy szufficit.

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