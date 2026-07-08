Megújul az éjszakai menetrend a budapesti agglomerációban: térképet tett közzé Vitézy Dávid

Pest megye északi részére is könnyebb eljutni éjszaka a fővárosból, július 1-jétől jelentősen javult az északi agglomeráció éjszakai közlekedése - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán a Facebook-oldalán, amelyről az MTI számolt be.

Bejegyzésében a miniszter kiemelte, az új buszos rendszer egyik legfontosabb eleme, hogy

több járat már nemcsak a városhatárig vagy egy metróvégállomásig közlekedik, hanem közvetlen kapcsolatot biztosít a belvárossal.

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Az új hálózattal már nem kell az utolsó HÉV-hez vagy vonathoz igazítani az esti programokat, a Dunakanyar és az északi elővárosi térség számos települése egész éjszaka elérhetővé válik Budapest felől.

Hangsúlyozta, az agglomerációban élők ugyanúgy a főváros részei, mint a belső kerületek lakói.

Ha azt akarjuk, hogy kevesebben üljenek autóba, akkor az éjszakai közösségi közlekedés nem luxus, hanem alapvető szolgáltatás

- fogalmazott Vitézy Dávid.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a miniszter június végén jelentette be, hogy a Budapesti Közlekedési Központ kék autóbuszait érintő fejlesztések után az állami fenntartású, sárga Volánbusz-járatok menetrendjét is összehangolják a budapesti éjszakai közlekedéssel.

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