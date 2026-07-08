ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
FONTOS A káoszember, aki fekélyeket váj a világ testén
Megvan, hol rendezik jövőre az EFOTT-ot!
Gazdaság

Megvan, hol rendezik jövőre az EFOTT-ot!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tizenegy év után elhagyja a Velencei-tó partját, és 2027-ben Esztergomban rendezik meg az EFOTT-ot. A helyszínváltást Radnai Márk, a Tisza Párt helyi országgyűlési képviselője jelentette be, miközben a város korábbi nagyszabású rendezvénye, az MCC Feszt idén elmarad.

Tizenegy év után elhagyja a Velencei-tó partját az EFOTT:

a fesztivált 2027-ben már Esztergomban rendezik meg.

A szervezők már korábban jelezték, hogy a fesztivál távozik a kiszáradás szélén álló Velencei-tó partjáról, az új helyszínről szóló hírt pedig Radnai Márk tette közzé közösségi oldalán.

Az EFOTT a tervek szerint négy nap alatt több mint 150 magyar előadóval, nappali közösségi és sportprogramokkal, valamint karrierépítési lehetőségekkel várja majd a napi mintegy húszezer látogatót.

Még több Gazdaság

A NATO-csúcson mondta el Magyar Péter, milyen jövőt képzel el Magyarországnak a szövetségen belül

"A világ elég bonyolult így is, ne az állam akarja megfejteni"

Akkora a vízhiány, hogy már a Börzsöny fontos vízfolyása is kiszáradt

A város az elmúlt években az MCC Fesztnek adott otthont. A javarészt ingyenesen látogatható rendezvény elsősorban a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó és ösztöndíjprogramjait népszerűsítette, ám a zenei és szakmai események mellett a fesztivál erős politikai jelenléttel is bírt. Az elmúlt években felszólalt ott mások mellett Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter, Schmidt Mária, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, valamint Orbán Ráhel is.

Idén azonban a hivatalos indoklás szerint a kialakult helyzet miatt az MCC Feszt elmarad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket
Kritikus a helyzet a ritka és halálos vírus gócpontjában, megteltek a kórházak, terjedési fázisban a járvány
Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility