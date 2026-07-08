Megvan, hol rendezik jövőre az EFOTT-ot!

Tizenegy év után elhagyja a Velencei-tó partját az EFOTT:

a fesztivált 2027-ben már Esztergomban rendezik meg.

A szervezők már korábban jelezték, hogy a fesztivál távozik a kiszáradás szélén álló Velencei-tó partjáról, az új helyszínről szóló hírt pedig Radnai Márk tette közzé közösségi oldalán.

Az EFOTT a tervek szerint négy nap alatt több mint 150 magyar előadóval, nappali közösségi és sportprogramokkal, valamint karrierépítési lehetőségekkel várja majd a napi mintegy húszezer látogatót.

A város az elmúlt években az MCC Fesztnek adott otthont. A javarészt ingyenesen látogatható rendezvény elsősorban a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozó és ösztöndíjprogramjait népszerűsítette, ám a zenei és szakmai események mellett a fesztivál erős politikai jelenléttel is bírt. Az elmúlt években felszólalt ott mások mellett Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter, Schmidt Mária, Orbán Viktor korábbi miniszterelnök, valamint Orbán Ráhel is.

Idén azonban a hivatalos indoklás szerint a kialakult helyzet miatt az MCC Feszt elmarad.

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