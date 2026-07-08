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Rengeteg pénzt kapott Magyarország az EU-tól - Semmire sem mentünk a milliárdokkal?

Az Európai Unió egyik legfontosabb célja a tagállamok és régiók közötti fejlettségbeli különbségek csökkentése. Magyarország az elmúlt húsz évben jelentős kohéziós forrásokhoz jutott, miközben számos infrastrukturális fejlesztés, ipari beruházás és gazdaságélénkítő program valósult meg a lemaradó térségek felzárkóztatása érdekében. Ennek ellenére a magyar régiók többsége az uniós rangsorban nem tudott érdemben előrelépni. A kérdés ezért ma már nem az, hogy szükség van-e fejlesztési forrásokra, hanem az, hogy valóban azokat a beruházásokat támogatjuk-e, amelyek hosszú távon képesek javítani a térségek termelékenységét, alkalmazkodóképességét és versenyképességét.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
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Mi történt a magyar régiók közötti különbségekkel?

Az Európai Unió (EU) célkitűzései közé tartozik a kohézió erősítése, ami a gazdaságilag elmaradottabb térségek felzárkózását is jelenti. Az eltérő fejlesztési prioritások és intézményi megoldások ellenére az uniós költségvetési ciklusokban évtizedek óta jelentős forrásokat fordítanak arra, hogy a szegényebb régiók közelebb kerüljenek a fejlettebb térségekhez.

A kohéziós politika egyik fontos eleme, hogy bizonyos támogatásokhoz elsősorban azok a régiók férhetnek hozzá, amelyek gazdasági fejlettsége nem éri el az uniós átlag meghatározott szintjét. Ezt jellemzően a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP alapján mérik.

A 2004-es uniós csatlakozás időpontjában Budapest fejlettsége kiemelkedő volt. A főváros az uniós átlag 129 százalékán állt, vagyis jelentősen meghaladta az átlagos európai fejlettségi szintet. A többi magyar régió ugyanakkor lényegesen gyengébb pozícióból indult. A Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl fejlettsége egyaránt 44 százalékot tett ki, az Észak-Alföldé 42 százalék volt, míg Észak-Magyarország mindössze 40 százalékon állt.

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