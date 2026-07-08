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Távozik a hidegfront: melegedés kezdődik Magyarországon a következő napokban
Gazdaság

Távozik a hidegfront: melegedés kezdődik Magyarországon a következő napokban

Portfolio
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Tartósan északias áramlás határozza meg a Kárpát-medence időjárását a mögöttünk vonuló hidegfront után, ami mérsékeltebb éjszakai és fokozatosan melegedő nappali hőmérsékleteket hoz magával – derül ki a HungaroMet Facebook-bejegyzéséből.

Időjárás szerda este

A szerdai hidegfront elvonulásával észak felől fokozatosan csökken és szakadozik a felhőzet az éjszakai órákban, így az ország nagy részén derült vagy gyengén felhős idő várható. Kivételt a Dunántúl képez, ahol időnként erőteljesebb lehet a felhőképződés, és helyenként gyenge csapadék is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél az esti óráktól kezdve fokozatosan veszít az erejéből, és az éjszaka folyamán mérséklődik. A minimumhőmérséklet többnyire 10 és 15 Celsius-fok között alakul, a szélvédett északi völgyekben azonban a leghidegebb órákban kevéssel 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön napközben gomolyfelhős, napos időre van kilátás.

Erőteljesebb felhősödésre elsősorban az északkeleti országrészben kell készülni, ahol elszórtan záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak.

időjráás-csütörtök
Kép forása: HungaroMet

A csúcshőmérséklet 24 és 29 Celsius-fok között alakul. A légmozgás a hidegfront mögött ismét nagy területen megélénkül, különösen az északnyugati szélcsatornában erősödhet meg az északi, északnyugati szél.

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Bár az északi áramlás tartósnak ígérkezik, a hőmérséklet napról napra emelkedni fog, így a délutáni csúcsértékek a következő napokban ismét a 30 fokos határ közelében alakulnak majd

– vetítették előre a szakemberek.

A következő napokban is több alkalommal kell számítani megélénkülő, helyenként megerősödő északias szélre, amellyel túlnyomóan száraz légtömegek érkeznek a térségbe, de az északkeleti területeken továbbra is előfordulhatnak kisebb záporok.

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