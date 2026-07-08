Tisza-kormány: NATO-csúcson Magyar Péter, a parlamenti nagyüzem után Ankarára figyelhet a magyar közélet

A szerdai hivatalos NATO-program alapján Magyar Péter várhatóan részt vehet a szövetséges állam- és kormányfők reggeli érkezési nyilatkozataihoz kapcsolódó eseményeken, a 10:45-ös fogadási ceremónián, a 11 órás hivatalos csoportképen, majd a 11:15-kor kezdődő Észak-atlanti Tanács állam- és kormányfői ülésén.

A csúcs fő témái között

a NATO védelmi beruházásai,

az 5 százalékos védelmi kiadási cél,

a védelmi ipari termelés növelése,

Ukrajna támogatása,

valamint az új katonai képességek és technológiák szerepelnek,

vagyis a magyar kormányfő számára a nap elsősorban szövetségi egyeztetésekről, biztonságpolitikai vállalásokról és esetleges kétoldalú találkozókról szólhat.

Kedden a közélet leglátványosabb fejleménye kétségtelenül a közmédia átalakításának erősen szimbolikus lépése volt:

Horváth András ideiglenes MTVA-vezérigazgató és az általa felkért szakmai csapat átvette az irányítást a Kunigunda úti székházban, majd délután leállították a közmédia hírszolgáltatását.

Az M1 képernyője elsötétült, a Kossuth Rádió helyén a Bartók Rádió műsora szólt, a képernyőn pedig bocsánatkérő üzenet jelent meg arról, hogy a közmédia „nem hazudhat”; az M1 adása 19:56-kor indult újra, egyelőre hírműsorok nélkül. A lépést a nemzetközi sajtó is kiemelten kezelte, miközben Orbán Viktor „tiszás önkényként” reagált rá.

A közmédia átmeneti működéséről vezérigazgatói utasítás is született: az M1-en a hír- és közéleti műsorok szünetelnek, a Kossuth saját műsorai várhatóan augusztus közepéig leállnak, az online és közösségi médiás tartalmakat pedig jóváhagyási rendhez kötik. A hírszolgáltatás tehát nem egyszerű technikai szünetre állt le, hanem a korábbi közmédiás működés politikai és szerkesztőségi újraszabásának részeként.

Ugyancsak jelentős személyi fordulat történt az állami energetikában: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját és Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét, majd bejelentette, hogy a társaság vezetését Bertalan Zsolt veszi át, aki korábban az MVM technológiai innovációs igazgatója volt, és dolgozott a MAVIR, illetve a HUPX élén is. Később az is kiderült, hogy Pavlik Lívia, Benczédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az igazgatóságból. A nap további fontos közéleti döntései közé tartozott az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvény módosítása, a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztése, valamint a MÁV részletes havi késési statisztikáinak ismételt nyilvánossá tétele.

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