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Tisza-kormány: NATO-csúcson Magyar Péter, a parlamenti nagyüzem után Ankarára figyelhet a magyar közélet
Gazdaság

Tisza-kormány: NATO-csúcson Magyar Péter, a parlamenti nagyüzem után Ankarára figyelhet a magyar közélet

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A hétfői és keddi parlamenti ülésnap után a szerda várhatóan nyugalmasabb lesz a hazai közéletben, így a közmédia leállításával kapcsolatos eseményeken kívül a figyelem arra irányulhat, hogy Magyar Péter miniszterelnök Ankarában képviseli Magyarországot a NATO-csúcs második, központi napján, amelyen Orbán Anita külügyminiszterrel és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterrel vesz részt.
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Orbán Viktor kedvenc agytrösztje végveszélybe került Magyar Péter lépése után, Trumptól várnak mentőövet

A brüsszeli MCC új finanszírozási forrásokat keres, miután a Magyar Péter vezette magyar kormány elrendelte anyaszervezete, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány július 31-ei feloszlatását. Az Orbán Viktor leváltott miniszterelnök agytrösztjeként ismert szervezet brüsszeli irodájának forrásai több mint 99 százalékban a magyarországi MCC-től származtak. A nehézségeket tovább súlyosbítja, hogy a brüsszeli irodát a múlt hónapban felfüggesztették az uniós átláthatósági nyilvántartásból. Az egyik lehetséges új finanszírozási irányként az Egyesült Államok merül fel, ahol MAGA-barát szervezeteket támogató washingtoni tisztségviselők már az év elején európai partnereknél tettek látogatást.

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Orbán Viktor kedvenc agytrösztje végveszélybe került Magyar Péter lépése után, Trumptól várnak mentőövet
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Tisza-kormány: NATO-csúcson Magyar Péter, a parlamenti nagyüzem után Ankarára figyelhet a magyar közélet

A szerdai hivatalos NATO-program alapján Magyar Péter várhatóan részt vehet a szövetséges állam- és kormányfők reggeli érkezési nyilatkozataihoz kapcsolódó eseményeken, a 10:45-ös fogadási ceremónián, a 11 órás hivatalos csoportképen, majd a 11:15-kor kezdődő Észak-atlanti Tanács állam- és kormányfői ülésén.

A csúcs fő témái között

  • a NATO védelmi beruházásai,
  • az 5 százalékos védelmi kiadási cél,
  • a védelmi ipari termelés növelése,
  • Ukrajna támogatása,
  • valamint az új katonai képességek és technológiák szerepelnek,

vagyis a magyar kormányfő számára a nap elsősorban szövetségi egyeztetésekről, biztonságpolitikai vállalásokról és esetleges kétoldalú találkozókról szólhat.

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Kedden a közélet leglátványosabb fejleménye kétségtelenül a közmédia átalakításának erősen szimbolikus lépése volt:

Horváth András ideiglenes MTVA-vezérigazgató és az általa felkért szakmai csapat átvette az irányítást a Kunigunda úti székházban, majd délután leállították a közmédia hírszolgáltatását.

Az M1 képernyője elsötétült, a Kossuth Rádió helyén a Bartók Rádió műsora szólt, a képernyőn pedig bocsánatkérő üzenet jelent meg arról, hogy a közmédia „nem hazudhat”; az M1 adása 19:56-kor indult újra, egyelőre hírműsorok nélkül. A lépést a nemzetközi sajtó is kiemelten kezelte, miközben Orbán Viktor „tiszás önkényként” reagált rá.

A közmédia átmeneti működéséről vezérigazgatói utasítás is született: az M1-en a hír- és közéleti műsorok szünetelnek, a Kossuth saját műsorai várhatóan augusztus közepéig leállnak, az online és közösségi médiás tartalmakat pedig jóváhagyási rendhez kötik. A hírszolgáltatás tehát nem egyszerű technikai szünetre állt le, hanem a korábbi közmédiás működés politikai és szerkesztőségi újraszabásának részeként.

Ugyancsak jelentős személyi fordulat történt az állami energetikában: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felmentette Mátrai Károlyt, az MVM vezérigazgatóját és Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét, majd bejelentette, hogy a társaság vezetését Bertalan Zsolt veszi át, aki korábban az MVM technológiai innovációs igazgatója volt, és dolgozott a MAVIR, illetve a HUPX élén is. Később az is kiderült, hogy Pavlik Lívia, Benczédi Balázs és Barlai Róbert is távozik az igazgatóságból. A nap további fontos közéleti döntései közé tartozott az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvény módosítása, a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztése, valamint a MÁV részletes havi késési statisztikáinak ismételt nyilvánossá tétele.

Címlapkép forrása: Dogukan Keskinkilic/Anadolu via Getty Images

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Tisza-kormány: Kapitány István lecserélte az MVM vezéreit, elsötétült az M1 képernyője

A kedd legjelentősebb belpolitikai híre, hogy a közmédiában leállt a hírszolgáltatás: elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallható, miután az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András és az általa felkért szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát és leállította a hírszolgáltatást. Személyi változás történt az MVM élén is: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felmentette Mátrai Károly vezérigazgatót és Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét, az energetikai holding új vezérigazgatója pedig Bertalan Zsolt lett. Az Országgyűlés elfogadta az állambiztonsági múlt feltárásáról szóló törvény módosítását, amely létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A képviselők jóváhagyták a Tisza Párt törvényjavaslatát a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről. Változás történt a közlekedési adatok nyilvánosságában is: ismét részletesen elérhetők a MÁV havi késési statisztikái, miután megszűnt a korábban bevezetett, az adatokat elfedő gyakorlat.

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