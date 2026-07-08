Történelmi többlet a magyar államháztartásban

Júniusban az államháztartás központi (önkormányzatok nélkül számolt) alrendszere 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 27,4 milliárd forintos szufficittel - jelentette a Pénzügyminisztérium. A júniusi egyenleg nem csak a tavalyinál kedvezőbb érdemben: a jellemzően deficites júniusi hónapok közül toronymagasan az idei mutatja a legkedvezőbb képet az állami gazdálkodásról.

Júniusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 27,4 milliárd forintos szufficittel. Hogy mennyire kiugró ez az érték, jól mutatja a havi egyenlegeket mutató grafikonunk:

A meglepően kedvező adat részletei még nem ismertek, azok majd a második, bővebb adatközléskor derülnek ki. A PM annyit írt, hogy az adóbevételek alakulását növekvő és csökkenő tételek egyaránt befolyásolták.

A pénzügyi szervezetek befizetései 120,7 milliárd forinttal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit. Ennek legfőbb oka a 2026. évre vonatkozó kulcsemelés.

120,7 milliárd forinttal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit. Ennek legfőbb oka a 2026. évre vonatkozó kulcsemelés. Az áfabevételek és a bérekhez köthető adó- és járulékbevételek is jelentősen meghaladták az előző év azonos időszakának bevételeit.

Ezen belül az áfabevételek 178,1 milliárd forintos növekedését elsősorban a belföldi és az importforgalom élénkülése, valamint a dohánytermékeket érintő év eleji jövedékiadó-emelés eredményezte.

178,1 milliárd forintos növekedését elsősorban a belföldi és az importforgalom élénkülése, valamint a dohánytermékeket érintő év eleji jövedékiadó-emelés eredményezte. A bérek utáni közterhek közel 625 milliárd forintos növekedésének hátterében a bértömeg növekedése és az egyszeri kifizetésekhez kapcsolódó befizetések állnak.

közel 625 milliárd forintos növekedésének hátterében a bértömeg növekedése és az egyszeri kifizetésekhez kapcsolódó befizetések állnak. Ezeket a pozitív hatásokat részben mérsékelte az energia ágazat befizetéseinek 47,1 milliárd forintos alul teljesülése az előző év azonos időszakához képest. Az eltérés hátterében elsősorban az energiaellátók jövedelemadója (közismert nevén Robin Hood adó) adókulcsának 10 százalékpontos csökkentése, egyedi elszámolási tételek, valamint az Ural–Brent különadó több hónapon keresztül elmaradó befizetései állnak.

47,1 milliárd forintos alul teljesülése az előző év azonos időszakához képest. Az eltérés hátterében elsősorban az energiaellátók jövedelemadója (közismert nevén Robin Hood adó) adókulcsának 10 százalékpontos csökkentése, egyedi elszámolási tételek, valamint az Ural–Brent különadó több hónapon keresztül elmaradó befizetései állnak. További ellensúlyozó hatás volt a társasági adóból származó bevételek 51,8 milliárd forintos elmaradása, amiben jelentős a tavalyinál nagyobb kiutalások hatása, amiben a sportfelajánlások alakulása és a kiutalások időzítése is szerepet játszhatott.

A kedvező egyenlegben bizonyára szerepet játszottak kiadás oldali tényezők is, de erről egyelőre semmit nem tudunk.

Szépítésre elég

Az első félév utolsó hónapjának gazdálkodása javítja a 2026-os képet, de van is honnan. Június végéig (hat hónap alatt) az államháztartás központi alrendszere így 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, vagyis éppen csak megfordult a mélybe szaladó trend:

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak. A hiány folyó áron még mindig igen magas:

Az első fél évben a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 80,2%-a jött össze, ami amúgy érdemi javulás, májusig az időarányos teljesülés 90% felett volt.

Ehhez persze érdemes hozzátenni, hogy az idei éves költségvetési hiányelőirányzatot már régen meghaladta az élet. Most e szempontból kicsit vakrepülés folyik mindaddig, amíg az új kormány nem igazítja hozzá a realitásokhoz az idei költségvetési terveket. Erre várhatóan az ősz közepén kerül majd sor. Az viszont talán ennél korábban is kiderülhet, hogy legalább a fő számok szintjén (pénzforgalmi és eredményszemléletű deficit) mit várhatunk az idei évtől, és akkor megint lesz valós viszonyítási alapunk.

Az első hat hónapban a központi alrendszer adó- és járulék bevételei az előző év első félévéhez képest 6,0%-kal magasabban alakultak.

a központi alrendszer adó- és járulék az előző év első félévéhez képest magasabban alakultak. A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első hat hónapjában fordított, összesen 1335,7 milliárd forint kifizetés 18,7 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző év azonos időszakánál.

oldalon az állami 2026 első hat hónapjában fordított, összesen 1335,7 milliárd forint kifizetés 18,7 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző év azonos időszakánál. Ezzel szemben az állami beruházási fejezet kiadása 2026 első félévében összesen 346,6 milliárd forint volt, mely közel 100 milliárd forinttal nagyobb az előző év azonos időszakánál. Az eltérést elsősorban egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések okozzák.

fejezet kiadása 2026 első félévében összesen 346,6 milliárd forint volt, mely közel 100 milliárd forinttal nagyobb az előző év azonos időszakánál. Az eltérést elsősorban egyes kapcsolódó kifizetések okozzák. A fentieken túl a lakástámogatásokra idén fordított 255,6 milliárd forint összegű költségvetési kiadás is jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét.

idén fordított 255,6 milliárd forint összegű költségvetési kiadás is jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét. Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Június végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4300,4 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1544,1 milliárd forint kifizetése történt meg.

Összességében a mai adat jó hírnek tekinthető, hiszen

azt sugallja, hogy sikerül kontroll alatt tartani a választás előtt nagyon csúnyán megcsúszott állami gazdálkodást.

Ám mind a havi adatok, mind az éves tervek tekintetében több információra lesz még szükség, hogy lássuk a folyamat tartósságát, és pontosabb képet kapjunk a költségvetés helyzetéről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images