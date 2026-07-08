Történelmi többlet a magyar államháztartásban

Júniusban (egy hónap alatt) a központi alrendszer 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 27,4 milliárd forintos szufficittel. Hogy mennyire kiugró ez az érték, jól mutatja a havi egyenlegeket mutató grafikonunk:
A meglepően kedvező adat részletei még nem ismertek, azok majd a második, bővebb adatközléskor derülnek ki. A PM annyit írt, hogy az adóbevételek alakulását növekvő és csökkenő tételek egyaránt befolyásolták.
- A pénzügyi szervezetek befizetései 120,7 milliárd forinttal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit. Ennek legfőbb oka a 2026. évre vonatkozó kulcsemelés.
- Az áfabevételek és a bérekhez köthető adó- és járulékbevételek is jelentősen meghaladták az előző év azonos időszakának bevételeit.
- Ezen belül az áfabevételek 178,1 milliárd forintos növekedését elsősorban a belföldi és az importforgalom élénkülése, valamint a dohánytermékeket érintő év eleji jövedékiadó-emelés eredményezte.
- A bérek utáni közterhek közel 625 milliárd forintos növekedésének hátterében a bértömeg növekedése és az egyszeri kifizetésekhez kapcsolódó befizetések állnak.
- Ezeket a pozitív hatásokat részben mérsékelte az energia ágazat befizetéseinek 47,1 milliárd forintos alul teljesülése az előző év azonos időszakához képest. Az eltérés hátterében elsősorban az energiaellátók jövedelemadója (közismert nevén Robin Hood adó) adókulcsának 10 százalékpontos csökkentése, egyedi elszámolási tételek, valamint az Ural–Brent különadó több hónapon keresztül elmaradó befizetései állnak.
- További ellensúlyozó hatás volt a társasági adóból származó bevételek 51,8 milliárd forintos elmaradása, amiben jelentős a tavalyinál nagyobb kiutalások hatása, amiben a sportfelajánlások alakulása és a kiutalások időzítése is szerepet játszhatott.
A kedvező egyenlegben bizonyára szerepet játszottak kiadás oldali tényezők is, de erről egyelőre semmit nem tudunk.
Szépítésre elég
Az első félév utolsó hónapjának gazdálkodása javítja a 2026-os képet, de van is honnan. Június végéig (hat hónap alatt) az államháztartás központi alrendszere így 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, vagyis éppen csak megfordult a mélybe szaladó trend:
A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak. A hiány folyó áron még mindig igen magas:
Az első fél évben a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 80,2%-a jött össze, ami amúgy érdemi javulás, májusig az időarányos teljesülés 90% felett volt.
Ehhez persze érdemes hozzátenni, hogy az idei éves költségvetési hiányelőirányzatot már régen meghaladta az élet. Most e szempontból kicsit vakrepülés folyik mindaddig, amíg az új kormány nem igazítja hozzá a realitásokhoz az idei költségvetési terveket. Erre várhatóan az ősz közepén kerül majd sor. Az viszont talán ennél korábban is kiderülhet, hogy legalább a fő számok szintjén (pénzforgalmi és eredményszemléletű deficit) mit várhatunk az idei évtől, és akkor megint lesz valós viszonyítási alapunk.
- Az első hat hónapban a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első félévéhez képest 6,0%-kal magasabban alakultak.
- A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első hat hónapjában fordított, összesen 1335,7 milliárd forint kifizetés 18,7 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző év azonos időszakánál.
- Ezzel szemben az állami beruházási fejezet kiadása 2026 első félévében összesen 346,6 milliárd forint volt, mely közel 100 milliárd forinttal nagyobb az előző év azonos időszakánál. Az eltérést elsősorban egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések okozzák.
- A fentieken túl a lakástámogatásokra idén fordított 255,6 milliárd forint összegű költségvetési kiadás is jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakának szintjét.
- Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Június végéig – a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 4300,4 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 1544,1 milliárd forint kifizetése történt meg.
Összességében a mai adat jó hírnek tekinthető, hiszen
azt sugallja, hogy sikerül kontroll alatt tartani a választás előtt nagyon csúnyán megcsúszott állami gazdálkodást.
Ám mind a havi adatok, mind az éves tervek tekintetében több információra lesz még szükség, hogy lássuk a folyamat tartósságát, és pontosabb képet kapjunk a költségvetés helyzetéről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elszakadt a cérna Trumpnál, kiakasztotta az európai hatalom: megszakítja a teljes kapcsolatot
"Reménytelenek. Rossz emberek" - mondta az elnök a NATO-szövetségeséről.
Recseg-ropog Trump sosemvolt tűzszünete – Megint repkednek a rakéták, mégis mi történik?
Lassan már az lesz a meglepő, ha nem lövik egymást.
Kimondta Trump a támadások után: összeomlott a békefolyamat, nem akar tárgyalni az iszlám köztársasággal
Ennyit a tűzszünetről, ismét a fegyvereké a főszerep a Közel-Keleten.
A Tisza-kormány jóval kevesebb uniós hitelt kér, mint Nagy Márton elképzelte
Az EU-s védelmi kölcsönöknél letekerték az ambíciókat.
Akadozott a kártyás fizetés az OTP-nél
Délelőtt tíz órára a szolgáltatás országosan helyreállt - közölték.
Megütötte az USA-Irán csörte az államkötvénypiacot, egyhavi csúcsra ugrottak a hozamok
Emelkedett az olajár is.
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Új bankszámlák és díjmentes csomagok a Gránit Banknál
Számos lakossági bankszámlánál díjemelést hozott július elseje. A Gránit Banknál viszont nem drágább csomagokat, hanem fintech mintára kialakított új számlákat és díjmentes ajánlatoka
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
A baltiak a jövőre költenek, Magyarország visszacsúszott a rangsorban
A BB tengely országai között ma is másfélszeres különbség van abban, hogy a GDP mekkora részét fordítják közoktatásra. Az elmúlt harminc évben a régiós átlag... The post A baltiak a jöv
Amdocs Limited - elemzés
A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Meglepően pozitív adat érkezett a magyar gazdaságról.
Rengeteg pénzt lehet keresni idén: a nyerő papírok itt vannak a szemünk előtt
Számvetés az első hat hónapról.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!