Újabb magyar tavat fenyeget a kiszáradás: figyelmeztetnek a szakértők, esőért imádkoznak a helyiek

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A tartós aszály és a csapadékhiány miatt huszonhárom éves mélypontra süllyedt a tatai Öreg-tó vízszintje. A kritikus helyzet miatt le kellett állítani a szomszédos Cseke-tó vízpótlását is, ami mindaddig szünetel, amíg az Öreg-tó vízállása el nem éri a szivattyúk biztonságos működéséhez szükséges szintet. A helyzet érdemi javulását csak egy kiadós, tartós csapadék hozhatná meg - jelentette a Kemma.

A Komárom Esztergom Vármegyei Hírportál azt írta, az elmúlt hónapok rendkívüli szárazsága komoly nyomot hagyott a tavon. Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője elmondta, hogy a közelmúltban hullott minimális, alig 3,7 milliméternyi csapadék csupán az apadást állította meg, érdemi javulást azonban nem hozott.

A vízszint jelentős emelkedéséhez napokig tartó, egyenletes esőzésre lenne szükség az Által-ér vízgyűjtő területén.

A vízállás jelenleg 171 centiméteren stagnál, ám a szakemberek attól tartanak, hogy a visszatérő kánikula és a forró déli szél miatt hamarosan újabb gyors csökkenés indulhat meg.

Az erős párolgás következtében a tó naponta akár egy-két centimétert is apadhat, ami mintegy húszmillió literes vízveszteséget jelent.

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Bár éppen ez a párolgó víztömeg biztosítja Tata kellemes mikroklímáját, megfelelő utánpótlás hiányában a vízszint folyamatosan süllyed.

Ez a drasztikus apadás közvetlenül érinti a Cseke-tavat is, mivel a vízügyi szabályok és a műszaki adottságok alapján 175 centiméteres vízszint alatt az Öreg-tó élvez elsőbbséget. A jelenlegi 171 centiméteres állásnál már nem jut elegendő víz a szivattyúaknába, így a rendszert nem lehet biztonságosan üzemeltetni. A Cseke-tó vízpótlását csak akkor tudják majd teljes kapacitással újraindítani, ha az Öreg-tó ismét eléri a szükséges minimumot.

Molnár András kiemelte, hogy legutóbb a 2003-as történelmi aszály idején fordult elő a mostanihoz hasonlóan súlyos helyzet, amikor az Öreg-tó vízszintje még a jelenlegi magasságot sem érte el. Jelenleg némileg kedvezőbb a kép, mivel az Által-éren keresztül folyamatosan érkezik egy kevés utánpótlás, így a szakemberek bíznak abban, hogy a vízszint nem süllyed sokkal lejjebb. A végső megoldás azonban kizárólag az időjárástól függ, hiszen amíg nem hullik jelentős csapadék a vízgyűjtő területre, a meleg időszak tovább fokozza a párolgást és nehezíti a tavak helyzetét.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

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