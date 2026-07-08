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Vége lehet az ingyenes parkolásnak az egyik legnépszerűbb balatoni városban?
Gazdaság

Vége lehet az ingyenes parkolásnak az egyik legnépszerűbb balatoni városban?

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Balatonalmádiban továbbra is napirenden van a fizetős parkolás bevezetése, amelyről az önkormányzat egy átfogó, július végéig kitölthető kérdőívben kéri ki a lakosság és a turisták véleményét. A téma már tavaly ősszel is komoly indulatokat váltott ki a településen, a jelenlegi felmérés pedig a szezonális, valamint az egész éves díjfizetés lehetőségét is vizsgálja - írta meg a veol.hu.

A június végén indított hivatalos felmérés nemcsak az általános elégedettséget méri, hanem konkrét területek, így a Wesselényi, a káptalanfüredi és a budatavai strand környéke, a Városház tér, a Baross Gábor út, valamint a belvárosi és lakóövezeti utcák parkolási helyzetére is rákérdez.

A válaszadók külön értékelhetik a főszezoni és a szezonon kívüli időszakot, emellett véleményt mondhatnak az időkorlátozott parkolásról, a P+R parkolók kialakításáról, a szabálytalanul várakozók szigorúbb szankcionálásáról, új parkolóhelyek létesítéséről, valamint a fizetős rendszer esetleges bevezetéséről is.

A fizetős parkolás ügye már tavaly ősszel is a legvitatottabb kérdések közé tartozott a Balaton-parti városban. Akkor a városvezetés két díjfizetési övezet kialakítását mérlegelte, amelyek közül az egyik a vízpart és a vasút közötti területet, a másik pedig a belváros frekventált részeit érintette volna.

Bár Bercsényi László polgármester a novemberi lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született, a már elkészült hatástanulmány és az ahhoz kapcsolódó munkaanyag komoly ellenállást váltott ki a helyiekből és a nyaralótulajdonosokból.

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A probléma a nyári hónapokban a leginkább érezhető, amikor egy meleg hétvégi napon a Wesselényi strand parkolója és a központi területek már délelőtt megtelnek, miközben a távolabbi utcákban még akadnak szabad helyek.

Mivel a strand egyik legnagyobb vonzerejét jelenleg éppen az ingyenes parkolás adja,

a július 31-ig kitölthető kérdőív arra is választ adhat, hogyan vélekednek a helyzetről a főszezonban érkező turisták. A beérkező adatokat a feldolgozás után az önkormányzat és a Balatonalmádi Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. nyilvánosságra hozza.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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