Vége lehet az ingyenes parkolásnak az egyik legnépszerűbb balatoni városban?

A június végén indított hivatalos felmérés nemcsak az általános elégedettséget méri, hanem konkrét területek, így a Wesselényi, a káptalanfüredi és a budatavai strand környéke, a Városház tér, a Baross Gábor út, valamint a belvárosi és lakóövezeti utcák parkolási helyzetére is rákérdez.
A válaszadók külön értékelhetik a főszezoni és a szezonon kívüli időszakot, emellett véleményt mondhatnak az időkorlátozott parkolásról, a P+R parkolók kialakításáról, a szabálytalanul várakozók szigorúbb szankcionálásáról, új parkolóhelyek létesítéséről, valamint a fizetős rendszer esetleges bevezetéséről is.
A fizetős parkolás ügye már tavaly ősszel is a legvitatottabb kérdések közé tartozott a Balaton-parti városban. Akkor a városvezetés két díjfizetési övezet kialakítását mérlegelte, amelyek közül az egyik a vízpart és a vasút közötti területet, a másik pedig a belváros frekventált részeit érintette volna.
Bár Bercsényi László polgármester a novemberi lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy végleges döntés még nem született, a már elkészült hatástanulmány és az ahhoz kapcsolódó munkaanyag komoly ellenállást váltott ki a helyiekből és a nyaralótulajdonosokból.
A probléma a nyári hónapokban a leginkább érezhető, amikor egy meleg hétvégi napon a Wesselényi strand parkolója és a központi területek már délelőtt megtelnek, miközben a távolabbi utcákban még akadnak szabad helyek.
Mivel a strand egyik legnagyobb vonzerejét jelenleg éppen az ingyenes parkolás adja,
a július 31-ig kitölthető kérdőív arra is választ adhat, hogyan vélekednek a helyzetről a főszezonban érkező turisták. A beérkező adatokat a feldolgozás után az önkormányzat és a Balatonalmádi Közösségi Szolgáltató Nonprofit Kft. nyilvánosságra hozza.
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