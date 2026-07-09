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Döbbenetes fordulat az időjárásban: soha nem mértek még ilyen hideget Magyarországon
Gazdaság

Döbbenetes fordulat az időjárásban: soha nem mértek még ilyen hideget Magyarországon

MTI
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Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták:

szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak.

Emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén. Hozzátették: a szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet.

A legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,9 fokot Szikszón mérték, ez pedig új napi országos hidegrekordot jelent.

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