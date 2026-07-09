Döbbenetes fordulat az időjárásban: soha nem mértek még ilyen hideget Magyarországon

Azt írták:
szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak.
Emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén. Hozzátették: a szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet.
A legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,9 fokot Szikszón mérték, ez pedig új napi országos hidegrekordot jelent.
A korábbi csúcs 4,3 fok volt, amit még 1962-ben mértek Csákváron.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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