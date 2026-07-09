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Drámai figyelmeztetés érkezett: az emberiség több mint kilencven százalékát érintheti a súlyos kór
Gazdaság

Drámai figyelmeztetés érkezett: az emberiség több mint kilencven százalékát érintheti a súlyos kór

MTI
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Az évente világszerte diagnosztizált daganatos megbetegedések száma a két évvel ezelőtti 20,6 millióról 2050-re akár 36 millióra nőhet, ha a világ országai nem hoznak sürgős intézkedéseket, hogy ezt megakadályozzák - közölte a rákról szóló idei globális jelentésében szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A WHO szerint

a világ népességének 92 százalékát élete során - vagy személyesen vagy valamelyik közeli hozzátartozója révén - érinteni fogja valamilyen daganatos betegség.

A világszervezet a jelentésben hangsúlyozta, mekkora egyenlőtlenségek tapasztalhatók világszerte a rák felismerése és kezelése terén. Míg a gazdag országokban a mellrák túlélési aránya 85 százalék, a szegényebb országokban ennek alig a fele. A legminimálisabb kezeléshez is csak az országok mintegy 39 százalékában juthatnak hozzá a betegek - hívták fel rá a figyelmet.

Miközben a daganatos betegségek kezeléseinek új lehetőségeiről folynak a viták, a világon nagyon sokak számára nem ez a valóság, ők továbbra is a háttérbe szorulnak - mutatott rá André Ilbawi, a WHO rákmegelőzési csoportjának vezetője.

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A rák egy mélyen személyes betegség, amely szinte mindannyiunkat érint. De az, hogy valaki túléli-e a rákot, nem függhet attól, hogy hol született, vagy mennyit keres"

- jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. A jelentés azt is kiemelte, hogy a rákdiagnózis nemcsak súlyos pszichológiai megterhelést jelent a betegek és családtagjaik számára, hanem az esetek több mint felében a betegekre és családjukra katasztrofális egészségügyi költségek is hárulnak. A 2010-es állapotokhoz képest jelenleg 27 százalékkal kevesebben dohányoznak, ezért a daganatos betegségek kialakulásában szerepet játszó legfőbb kockázati elemek közül a dohányzás már visszaszorult.

Az alkoholfogyasztás esetében azonban nem történt ilyen jelentős visszalépés, a mozgásszegény életmód és az elhízás pedig tovább terjed - írták a jelentésben.

A legfőbb gond már nem az ismeretek hiánya, hanem az a szakadék, amely a tudásunk és a cselekedeteink között tátong"

- állapította meg a WHO.

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