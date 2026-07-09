Elárulta a miniszter: három lépéssel megy neki a kormány a magyar "vízválságnak", vízátvezetések jönnek

Azonnali beavatkozásra és komplex vízmegtartási stratégiára van szükség ahhoz, hogy elkerülhetővé váljon Magyarország területeinek elsivatagosodása. "Nem engedhetjük át magunkon a vizet, ez eddig gyakorlat volt" – hívta fel a figyelmet Gajdos László élő környezetért felelős miniszter az RTL Híradónak nyilatkozva.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy amennyiben nem történik érdemi változás a hazai vízgazdálkodásban, a prognózisok szerint

néhány éven belül akár egymillió ember is elsivatagosodó környezetben élhet Magyarországon.

A probléma kezelésére a miniszter három alapvető technológiai és módszertani irányt jelölt meg, amelyek együttes alkalmazásával stabilizálható a vízháztartás.

Az első lépés a természetközeli vízvisszatartás. Ennek lényege, hogy a csapadékot és a felszíni vizeket ott kell megtartani a természetes közegükben, ahol azok keletkeznek vagy megjelennek. Ez megvalósítható kisebb volumenű helyi tereprendezéssel, szivárogtató árkok kialakításával, valamint a dombvidéki területek völgyeiben elhelyezett természetes akadályokkal, amelyek a hódgátak működési elvét utánozva lassítják a lefolyást.

Gajdos László kifejtette:

ne egedjük át magunkon a vizet, ez eddig gyakorlat volt; ehelyett a meglévő tározókapacitásainkat felkészítve, minden körülmények között fogjuk meg!

A természetközeli megoldások mellett a miniszter szerint elkerülhetetlen a mesterséges infrastruktúra – gátak, csatornarendszerek és egyéb műtárgyak – alkalmazása és fejlesztése is. A harmadik pillért a vízgyűjtők közötti vízátvezetések jelentik, amelyekkel a vízbővebb területekről irányítható át a vízkészlet a szárazsággal sújtott régiókba.

Mivel a Kárpát-medence és tágabb értelemben Közép-Európa vízrajzi rendszere egységes egészet alkot, a hatékony védekezéshez elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés. Ezzel kapcsolatban a tárcavezető kiemelte a szomszédos államokkal való egyeztetések fontosságát, tárgyalásokat kezdeményeznek a szomszédos országokkal erről.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán