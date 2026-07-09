Elesett az egyik legfontosabb hazai autópálya, hatalmas dugó nehezíti a közlekedést

Nehéz a közlekedés csütörtök délelőtt több fontos hazai útvonalon is. Az M1-es autópályán újabb baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki, miközben az M5-ösön útkarbantartás, az 52-es főúton pedig építési munkák lassítják a forgalmat - írja az Útinform.

Újabb baleset nehezíti a közlekedést az M1-es autópályán.

Bár az Óbarok pihenőhelynél történt korábbi baleset helyszínelése már befejeződött, és a 43-as kilométernél ismét mindkét irányban járhatók a sávok, Tatabánya térségében két személyautó összeütközött.

Az 57-es kilométernél a forgalmat a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át, ezért mindkét irányban mindössze egy sáv használható.

A kialakult torlódás a határ irányába már eléri a 3 kilométert, Budapest felé pedig 4–5 kilométeres a kocsisor.

Nem csak az M1-esen kell hosszabb menetidővel számolni. Az M5-ös autópályán Ócsa térségében mozgó terelés mellett végeznek munkálatokat a 29-es és a 70-es kilométer között, ahol egy sávra szűkül a forgalom, emiatt jelentős lassulás alakult ki.

Emellett az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is útépítések zajlanak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt a nap folyamán mindkét irányban torlódásokra kell készülniük az arra közlekedők.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images