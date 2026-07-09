Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén, ritka jelenségnek lehetünk tanúi

Szombat hajnalban a Fiastyúk és a Hold szoros együttállására kerül sor, nagyjából hajnali fél 2 körül. A Hold ekkor 16 százalékos megvilágítottságú lesz. A bejegyzés szerint körülbelül 1 óra 27 perc és 2 óra 10 perc között lehetnek a csillagászat iránt érdeklődők a tanúi annak, ahogy 5 csillag kilép a Hold sötét oldala mögül. Ilyenkor halmazszéli csillagfedések is láthatóvá válnak rövid időre, bár ehhez már távcsövet kell használni. A kilépés szabad szemmel is követhető.

Jó hír az égi jelenség után érdeklődőknek, hogy az ország nagy része felett nem lesz felhőtakaró, így ez sem zavarja majd az esemény követését. Néhány helyen előfordulhatnak átmenetileg felhősebb időszakok, de

a ritka együttállást az ország minden pontjáról meg lehet majd tekinteni.

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