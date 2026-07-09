Extrém halálozást okozott a hőhullám Németországban

Több ezren vesztették életüket Németországban a június közepén kezdődött hőhullám miatt - derült ki a Robert Koch Intézet (RKI) csütörtöki jelentéséből.

A Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) szerint az idei június 19,5 Celsius-fokos átlaghőmérséklettel a második legmelegebb június volt a feljegyzések kezdete óta. Csak 2019 júniusában volt melegebb ennél.

A június végére akár a 40 Celsius-fokot is meghaladó hőséggel összefüggő halálesetek száma már az idei év felében jelentősen meghaladta az előző teljes évek adatait: 2023 és 2025 között átlagosan évi 2900 hőséggel összefüggő halálesetet jegyeztek fel.

A 2026 áprilisától június 21-ig tartó időszakban az RKI becslése szerint 810 ember halt meg a hőséggel összefüggő okok miatt. A hőség okozta összes halálozás június 15. és 21. között történt. A következő héten pedig, június 22. és 28. között 4310-zel nőtt a hőséggel összefüggő halálesetek száma. Az RKI ezek alapján a júniusi hőhullámmal összefüggő halálesetek számát mintegy 5100-ra becsülte.

Az áprilistól június 28-ig tartó időszakban 2023-ban 810, 2024-ben 470, 2025-ben pedig 560 hőséggel összefüggő halálozás történt az RKI adatai szerint. Az intézet a különbségeket a hőhullámok változó intenzitásával magyarázta.

Az idősebb embereket különösen megviselte az idei hőhullám: június 28-ig a becslések szerint 2950, 85 éves vagy idősebb ember halt meg a hőség miatt. A 75-84 évesek közül 1320, a 65-74 évesek közül 550, a 65 év alattiak közül pedig körülbelül 300 ember vesztette életét - írta az intézet.

A hőség például hőguta esetén egyértelmű halálok lehet, de a legtöbb esetben a hőség és a meglévő egészségügyi állapotok vezetnek halálozáshoz. Ezért a hőséget általában nem tüntetik fel a halálozási okok között a halotti bizonyítványokban. A Robert Koch Intézet (RKI) becslések alapján, statisztikai módszerekkel határozza meg a hőség okozta halálesetek mértékét.

Az RKI elemzése a Szövetségi Statisztikai Hivatal halálozási adatain és a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) által üzemeltetett 52 meteorológiai állomás levegőhőmérsékleti adatain alapul. Az RKI szerint az elmúlt kilenc hétre vonatkozó adatokat továbbra is befolyásolhatják a késve beérkező jelentések.

A Szövetségi Statisztikai Hivatal 6800 többlethalálozásról számolt be a június 22-28-i hőhullám hetében. Az adatok közötti eltérést az eltérő számítási módszerek magyarázhatják.