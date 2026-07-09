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Gazdaság

Figyelmeztető sztrájk volt az IKEA magyarországi áruházaiban

MTI
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Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a munkavállalók az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein is csütörtökön 10-12 óráig - tájékoztatta a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke az MTI-t.

Kiss Alíz elmondta: a figyelmeztető sztrájkban összesen mintegy 300 dolgozó vett részt. A munkabeszüntetést a törvény szerint reggel bejelentették a munkáltatónak - jelezte.

A KASZ alelnöke felidézte, hogy a szakszervezet ebben az évben eddig ötször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal, elsősorban a bérekről, de több más kérdésről is egyeztettek. Nem sikerült megállapodni, ezért július 3-án megalakult a sztrájkbizottság, amit bejelentettek a munkáltatónak.

A kötelezően előírt egyeztetési eljárás időszakában a vállalat az öt követelésből négy teljesítésére hajlott. A fizikai állományra vonatkozó egységes 6 százalékos béremelési követelést ugyanakkor elutasította azzal, hogy várják meg a gazdasági év végét, de ezt a munkavállalók már nem hajlandóak kivárni - ismertette Kiss Alíz.

A KASZ várja a vállalat reagálását, ha nem érkezik elfogadható ajánlat, akkor a munkavállalók elszántak, hogy sztrájkba lépjenek - közölte a szakszervezet alelnöke.

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