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Hosszú idő után nőttek az amerikai olajkészletek, de nincs ok az örömünnepre
Gazdaság

Hosszú idő után nőttek az amerikai olajkészletek, de nincs ok az örömünnepre

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Az amerikai nyersolajkészletek 11 hét után először, 3 millió hordóval emelkedtek, ám ez nagyrészt annak tudható be, hogy a nyersolajexport november óta nem látott mélypontra esett. Eközben a finomítói árrések továbbra is kiemelkedően magasak, ami erős nyersolaj-keresletet tart fenn az egyébként is feszült olajpiacon.
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Az amerikai nyersolajkészletek 11 hét után először, 3 millió hordóval emelkedtek. Ez azonban jelentős részben annak volt köszönhető, hogy a nyersolajexport napi 3,3 millió hordóra, november óta nem látott mélypontra esett.

VAGYIS A KÉSZLETEK NÖVEKEDÉSE EGYBEN AZT IS JELENTi, HOGY UGYANEZ A PLUSZ KÍNÁLAT ELTŰNt A NEMZETKÖZI OLAJPIACRÓL.

A teljes kivitel (nyersolaj + finomított termékek) most napi 12 millió hordóra esett vissza, vagyis mintegy 2 millió hordóval marad el a korábbi csúcstól.

Ráadásul a nagy képet nézve, a finomított termékekkel együtt tovább folytatódott a stratégiai készletek felélése. Az Egyesült Államok újabb 6,2 millió hordót hívott le a stratégiai kőolajtartalékból, a feldolgozott termékek piacán ráadásul kifejezetten feszes a helyzet. A dízelt is magában foglaló készletek 5 millió hordóval, négyéves mélypontra zuhantak, míg a benzinkészletek 1,9 millió hordóval csökkentek, ami az év ezen időszakában 2012 óta nem volt ilyen alacsony.

Mindez arra utal, hogy

a nyersolaj- és üzemanyagexport rendkívül mértéke nem igazán fenntartható, hiszen annak egy jelentős részét a saját készletek feléléséből fedezik.

Közben az amerikai finomítók számára rendkívül kedvezőek a piaci feltételek, a crack spread ráta ugyanis kiemelkedően magas. Mi is az a crack spread? Egyszerűen fogalmazva: ez a nyersolaj és az abból előállított finomított kőolajtermékek – benzin, dízel, repülőgép-üzemanyag, fűtőolaj stb. – közötti árkülönbözetet jelenti. Vagyis leegyszerűsítve a nyersolaj feldolgozásával elérhető finomítói árrés egyik legfontosabb mutatója.

EZ ERŐS ÖSZTÖNZÉST AD A FINOMÍTÓKNAK ARRA, HOGY magas SZINTEN TARTSÁK A finomított termékek előállítását, ami jelentős NYERSOLAJ-KERESLETET generál.

A globális üzemanyagpiacon ráadásul egyszerre két ellentétes folyamat zajlik. Oroszország az ukrán dróntámadások által okozott finomítói kiesések miatt dízelexport-tilalmat rendelt el, vagyis újabb kínálat tűnhet el a nemzetközi piacról. Kína ezzel szemben éppen lazít, és a korábbi korlátozások után ismét több finomító számára nyitotta meg az export lehetőségét.

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