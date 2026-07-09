Hosszú idő után nőttek az amerikai olajkészletek, de nincs ok az örömünnepre

Az amerikai nyersolajkészletek 11 hét után először, 3 millió hordóval emelkedtek. Ez azonban jelentős részben annak volt köszönhető, hogy a nyersolajexport napi 3,3 millió hordóra, november óta nem látott mélypontra esett.
VAGYIS A KÉSZLETEK NÖVEKEDÉSE EGYBEN AZT IS JELENTi, HOGY UGYANEZ A PLUSZ KÍNÁLAT ELTŰNt A NEMZETKÖZI OLAJPIACRÓL.
A teljes kivitel (nyersolaj + finomított termékek) most napi 12 millió hordóra esett vissza, vagyis mintegy 2 millió hordóval marad el a korábbi csúcstól.
EIA crude and fuel stocks report:US crude inventories rose for the first time in 11 weeks, increasing by 3 million barrels as exports slowed to 3.3 million barrels per day, the lowest since November. A further 6.2 million barrels were drawn from the SPR, while production rose… pic.twitter.com/MQ1ISJVL3g https://t.co/MQ1ISJVL3g— Ole S Hansen (@Ole_S_Hansen) July 9, 2026
Ráadásul a nagy képet nézve, a finomított termékekkel együtt tovább folytatódott a stratégiai készletek felélése. Az Egyesült Államok újabb 6,2 millió hordót hívott le a stratégiai kőolajtartalékból, a feldolgozott termékek piacán ráadásul kifejezetten feszes a helyzet. A dízelt is magában foglaló készletek 5 millió hordóval, négyéves mélypontra zuhantak, míg a benzinkészletek 1,9 millió hordóval csökkentek, ami az év ezen időszakában 2012 óta nem volt ilyen alacsony.
Mindez arra utal, hogy
a nyersolaj- és üzemanyagexport rendkívül mértéke nem igazán fenntartható, hiszen annak egy jelentős részét a saját készletek feléléséből fedezik.
Közben az amerikai finomítók számára rendkívül kedvezőek a piaci feltételek, a crack spread ráta ugyanis kiemelkedően magas. Mi is az a crack spread? Egyszerűen fogalmazva: ez a nyersolaj és az abból előállított finomított kőolajtermékek – benzin, dízel, repülőgép-üzemanyag, fűtőolaj stb. – közötti árkülönbözetet jelenti. Vagyis leegyszerűsítve a nyersolaj feldolgozásával elérhető finomítói árrés egyik legfontosabb mutatója.
EZ ERŐS ÖSZTÖNZÉST AD A FINOMÍTÓKNAK ARRA, HOGY magas SZINTEN TARTSÁK A finomított termékek előállítását, ami jelentős NYERSOLAJ-KERESLETET generál.
Holy crap, US diesel crack spreads (i.e., refining margins) are up a staggering $10/bbl this morning. pic.twitter.com/DehHBPfmJJ https://t.co/DehHBPfmJJ— Rory Johnston (@Rory_Johnston) July 8, 2026
A globális üzemanyagpiacon ráadásul egyszerre két ellentétes folyamat zajlik. Oroszország az ukrán dróntámadások által okozott finomítói kiesések miatt dízelexport-tilalmat rendelt el, vagyis újabb kínálat tűnhet el a nemzetközi piacról. Kína ezzel szemben éppen lazít, és a korábbi korlátozások után ismét több finomító számára nyitotta meg az export lehetőségét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriási tőke zúdult egyetlen befektetésbe: imádják a tiszta energiát az európai nagyhatalomban
Nagy lökettel indulhat az új alap.
Trump megfenyegette Spanyolországot, de a lépés visszafelé is elsülhet
Az egyik legnagyobb energipartnere Amerikának.
Hogyan változik a luxuskarórák világa? – A Deloitte svájci óraiparról szóló tanulmánya
A műtárgy.com és a Deloitte Magyarország együttműködésében.
Nagy dobás az MBH-tól: elkapkodták a befektetők az új kötvényeit
500 millió eurót vont be a bankcsoport.
Új korszak kezdődött Magyarországon, minden új autót érintenek ezek a szabályok
Sokan csak az autó átvételekor szembesülnek vele.
Éles kritikát fogalmazott meg Sulyok Tamás: szerinte veszélyes precedenst teremthet a kormány új terve
A köztársasági hosszú állásfoglalást tett közzé.
Történelmi rekord a tőzsdei alapoknál, de a technológiai papírokat megütötték
Felemás időszak volt.
A Metának és társainak falaz Írország? Dublin EU-elnökségi szerepét korlátozná egy szakértői javaslat
Johnny Ryan, a tech cégek szabályozási kérdései szakértőjének írása.
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Hogyan érdemes bankot választania a hiteligénylőknek?
A hiteleknél egyszerű a döntés: a legolcsóbb a legjobb, hiszen nem kell minőségi kritériumokkal és egyéb paraméterekkel bajlódni. De a legalacsonyabb kamat vagy THM mindig a legkedvezőbb? Hisz
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Kánikula és gazdaság: hogyan hat a hőség az inflációra, az energiára és a GDP-re?
Regős Gábor a Forbes Money podcastben beszélt arról, hogyan ronthatja a hőség a munkatermelékenységet, az agrártermelést, az energiaellátást és az inflációs kilátásokat. The post Kánikula
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.
Csak a Nyugat ábrándja, hogy Ukrajna fordított az erőviszonyokon? Komoly diadalt ünnepel Moszkva
Donald Trump holnap Volodimir Zelenszkijjel tárgyal.
Véget ért a Tisza-bet: új erők karmaiban a forint
Meglepően pozitív adat érkezett a magyar gazdaságról.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!