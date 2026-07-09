Indulnak a felejelentések - bejelentéseket tesz a kormány

A sajtótájékoztató egyik kiemelt témája várhatóan a NATO ankarai csúcstalálkozója lesz, ahol Magyar Péter miniszterelnök Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter társaságában képviselte Magyarországot. A kormányfő a találkozót követően úgy fogalmazott, hogy Magyarország továbbra is egy erős NATO-ban érdekelt, megbízható szövetséges kíván maradni, ezért 2035-ig fokozatosan növeli a védelmi kiadásokat. Ugyanakkor megerősítette azt is, hogy a magyar kormány továbbra sem küld fegyvereket Ukrajnának.

A NATO-csúcs margóján Magyar Péter kétoldalú egyeztetést folytatott az ukrán elnökkel is.

A felek megállapodtak abban, hogy a jövőben hivatalos bilaterális találkozóra is sor kerülhet, amelynek helyszíne Budapest vagy Kijev lehet, azonban az időpontot egyelőre nem véglegesítették.

Napirendre kerülhet az államháztartás helyzete is. Az új kormány által végzett átvilágítás szerint a 2026-os költségvetési hiány a korábban tervezett 3,7 százalék helyett akár a GDP 8,3 százalékát is elérhette volna. A kabinet szerint az uniós megállapodásoknak, valamint a már meghozott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ezt sikerült 7,5 százalékra csökkenteni.

A kabinet korábban jelezte, hogy augusztus végéig módosítja a 2026-os költségvetést az új hiánycélnak megfelelően, ezt követően pedig október végéig benyújtja a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó középtávú fiskális terveket.

Szóba kerülhetnek a közmédiánál történt személyi változások is. A közmédia hírszolgáltatásának leállását követően az új, átmeneti vezetés első munkanapján több felsővezetőt, ismert híradóst és műsorvezetőt is felmentett a munkavégzés alól. A kormány várhatóan ismerteti az intézkedések hátterét és a közmédia átalakításával kapcsolatos terveit.

Várhatóan téma lesz az Európai Bizottság döntése is, amely szerint az Európai Unió Bírósága elé viszi Magyarországot az árréssapkák miatt. Brüsszel álláspontja szerint a magyar árrésstopok indokolatlanul torzítják a piaci versenyt és sértik az uniós belső piac szabályait.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert