Kiverte a biztosítékot a méregdrága strandtörölköző: több mint 38 ezer forintot kérnek érte a magyarok kedvenc nyaralóhelyén

Több mint száz euróért kínált strandtörölköző váltott ki heves vitát a közösségi médiában Horvátországban, ahol a nyári turistaszezonban évről évre visszatérő téma az adriai üdülőhelyek árszínvonala.

A TikTokon közzétett felvétel egy dubrovniki üzletben készült, ahol

AZ EGYIK STRANDTÖRÖLKÖZŐ ÁRCÉDULÁJÁN 106,99 EURÓ, VAGYIS TÖBB MINT 38 EZER FORINT SZEREPELT.

A videó rövid idő alatt nagy visszhangot váltott ki, a hozzászólók pedig a meghökkenéstől a felháborodásig számos módon reagáltak a látottakra.

Remélem, száz eurót bele is varrtak a törölközőbe

- jegyezte meg az egyik felhasználó, míg más azt írta, ilyen áron inkább vizesen maradna. Akadt, aki azt feltételezte, hogy tévedés történt, és az összeget eredetileg még horvát kunában tüntették fel, csak az eurójel került véletlenül az árcédulára.

A jelek szerint azonban nem elírásról volt szó: ugyanez a termék az üzlet internetes kínálatában is megtalálható volt, valamivel alacsonyabb, 99 eurós áron.

A hozzászólók egy része a horvátországi turizmus egészét bírálta. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy "mindenki egyetlen idény alatt akar egy életre elegendő pénzt keresni", más pedig egyenesen azt írta: "a horvát turizmusnak vége". Többen ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy senkit sem köteleznek a drága termék megvásárlására, és a kiemelt idegenforgalmi célpontokon más országokban is jóval magasabbak az árak.

Dubrovnik Európa egyik legnépszerűbb és legdrágább turisztikai célpontja. A horvátországi nyaralás költségei minden nyáron élénk vitát váltanak ki, az éttermi áraktól és a szállásdíjaktól kezdve egészen a strandokon kínált termékekig. A mostani eset azonban még a magas dubrovniki árakhoz szokott közösségi média felhasználóit is meglepte.

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