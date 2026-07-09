ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Kongatják a vészharangot: a világ legnagyobb vízerőművét húzza fel Kína, de ezzel hatalmas katasztrófát kockáztat
Gazdaság

Kongatják a vészharangot: a világ legnagyobb vízerőművét húzza fel Kína, de ezzel hatalmas katasztrófát kockáztat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kínai geológusok megállapították, hogy egy aktív törésvonal húzódik a világ legnagyobb vízerőmű-beruházása alatt, ami komoly veszélyt jelent a Tibetben, a Jarlung Cangpo folyón épülő óriásgátra - írta meg a South China Morning Post.

Az állami Kínai Földtani Szolgálat felügyeletével múlt hónapban megjelent tanulmányt a Csengtui Műszaki Egyetem és több földtani kutatóintézet munkatársai készítették. A geológusok szerint az úgynevezett Pajzsen-törésvonal, amely a pleisztocén kor óta rendkívül aktív,

komolyan veszélyezteti a közeli gátak, utak, hidak és alagutak stabilitását, valamint magát a víztározó térségét is.

A kutatás rávilágít, hogy az aktív törésvonal megrepesztette a környező kőzeteket és megváltoztatta azok mechanikai tulajdonságait, ami gyengíti a közeli építmények alapozásának teherbíró képességét és rontja a szerkezeti stabilitást. A kőzet laza szerkezetű és gyenge kötőerejű, így a tartós vízbeáramlás, a tektonikai mozgások, valamint a földrengések hatására a víztározó két oldalán rendkívül könnyen megindulhatnak a rézsűomlások.

A tibeti fennsíkon tavaly elkezdett óriásgát-projekt a maga nemében a világ legnagyobb ilyen beruházása. Becsült éves energiatermelése eléri a 300 milliárd kilowattórát, ami a Három-szurdok-gát teljesítményének a háromszorosa. A Jarlung Cangpo folyó Tibetet elhagyva Brahmaputra néven folyik tovább India Arunácsal Prades és Asszám államai felé, majd Bangladesben Jamuna néven éri el a torkolatát. A kínai építkezés emiatt komoly aggodalmat keltett Indiában és Bangladesben az érintett országok vízellátása és a folyó alsó szakaszán várható környezeti hatások miatt.

Még több Gazdaság

Elárulta a miniszter: három lépéssel megy neki a kormány a magyar "vízválságnak", vízátvezetések jönnek

Tisza-kormány: jön a rendkívüli parlamenti ülés, módosul az alaptörvény

Rendkívüli szigorítás jön Magyarországon: teljesen megszűnik a vezetők fizetése

A kutatók rámutattak, hogy Paj falu abban a himalájai szeizmikus övezetben fekszik, amely Kína és a szomszédos térségek legaktívabb földrengészónájának számít. A Pajzsen-törésvonal a kelet-himalájai tektonikai törésrendszer része, amelyet az Indiai-lemez és az Eurázsiai-lemez ütközése alakít ki. Az ősi tavi üledékek kormeghatározása alapján

a törésvonal még mintegy 9500 évvel ezelőtt is aktív volt.

A törésvonal jelenkori szeizmikus aktivitását bizonyítja a 2017-ben bekövetkezett, 6,9-es erősségű milini földrengés is, amely a törésvonal északi végénél pattant ki. A szakemberek szerint a térségben jelentkező földrengések könnyen földcsuszamlásokat és kőomlásokat idézhetnek elő, ezért a kivitelezés során elengedhetetlen a szerkezeti stabilitást garantáló műszaki megoldások megerősítése, például a rézsűk megtámasztása és védőgátak építése.

Kapcsolódó cikkünk

A Jarlung Cangpón megépülhet a modern világ legújabb csodája, de ez elhozhatja két atomhatalom súlyos csatáját

Címlapkép forrása: He Huawen/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Kormányszóvivő: több ügyben is feljelentést tett a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility