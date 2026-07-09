Kongatják a vészharangot: a világ legnagyobb vízerőművét húzza fel Kína, de ezzel hatalmas katasztrófát kockáztat

Az állami Kínai Földtani Szolgálat felügyeletével múlt hónapban megjelent tanulmányt a Csengtui Műszaki Egyetem és több földtani kutatóintézet munkatársai készítették. A geológusok szerint az úgynevezett Pajzsen-törésvonal, amely a pleisztocén kor óta rendkívül aktív,
komolyan veszélyezteti a közeli gátak, utak, hidak és alagutak stabilitását, valamint magát a víztározó térségét is.
A kutatás rávilágít, hogy az aktív törésvonal megrepesztette a környező kőzeteket és megváltoztatta azok mechanikai tulajdonságait, ami gyengíti a közeli építmények alapozásának teherbíró képességét és rontja a szerkezeti stabilitást. A kőzet laza szerkezetű és gyenge kötőerejű, így a tartós vízbeáramlás, a tektonikai mozgások, valamint a földrengések hatására a víztározó két oldalán rendkívül könnyen megindulhatnak a rézsűomlások.
A tibeti fennsíkon tavaly elkezdett óriásgát-projekt a maga nemében a világ legnagyobb ilyen beruházása. Becsült éves energiatermelése eléri a 300 milliárd kilowattórát, ami a Három-szurdok-gát teljesítményének a háromszorosa. A Jarlung Cangpo folyó Tibetet elhagyva Brahmaputra néven folyik tovább India Arunácsal Prades és Asszám államai felé, majd Bangladesben Jamuna néven éri el a torkolatát. A kínai építkezés emiatt komoly aggodalmat keltett Indiában és Bangladesben az érintett országok vízellátása és a folyó alsó szakaszán várható környezeti hatások miatt.
A kutatók rámutattak, hogy Paj falu abban a himalájai szeizmikus övezetben fekszik, amely Kína és a szomszédos térségek legaktívabb földrengészónájának számít. A Pajzsen-törésvonal a kelet-himalájai tektonikai törésrendszer része, amelyet az Indiai-lemez és az Eurázsiai-lemez ütközése alakít ki. Az ősi tavi üledékek kormeghatározása alapján
a törésvonal még mintegy 9500 évvel ezelőtt is aktív volt.
A törésvonal jelenkori szeizmikus aktivitását bizonyítja a 2017-ben bekövetkezett, 6,9-es erősségű milini földrengés is, amely a törésvonal északi végénél pattant ki. A szakemberek szerint a térségben jelentkező földrengések könnyen földcsuszamlásokat és kőomlásokat idézhetnek elő, ezért a kivitelezés során elengedhetetlen a szerkezeti stabilitást garantáló műszaki megoldások megerősítése, például a rézsűk megtámasztása és védőgátak építése.
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