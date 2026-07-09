Közelebb az ősz, mint gondolnánk: ideje a legjobb árakon regisztrálni a Portfolio szakmai rendezvényeire!

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!

A Portfolio idén ősszel tovább emeli a téteket: több új konferenciával és számos, élmény- és ügyfélközpontú megoldással, valamint formátummal, számos külföldi előadóval teszi még megkerülhetetlenebbé az érintett szakmák képviselői számára a kínált rendezvényein való részvételt.

Regisztrálni most érdemes, amire lehet, hiszen az early bird árak és a csoportos kedvezmények most érvényesíthetőek a legkedvezőbben!

Lássuk részletesen, mi szerepel a szeptember-december közötti étlapon!

Még több szakma, még több Portfolio: találkozzunk ősszel is!

Sustainable World 2026 – 2026. szeptember 8.

A Sustainable World 2026 azoknak a vállalati szereplőknek szól, akik a fenntarthatóságot hatékonyságnövelési és versenyelőny-szerzési lehetőségként kezelik. A konferencia kiemelten foglalkozik a zöld finanszírozással, a klímacélok teljesítésével és a megújuló energia szerepével.

Kinek ajánljuk:

gazdasági és pénzügyi cégvezetőknek,

vállalati döntéshozóknak,

pénzügyi befektetőknek,

bankoknak, finanszírozóknak,

tanácsadóknak,

innovatív és zöld cégeknek,

energiaszolgáltatóknak és tudatos energiafogyasztóknak.

Boost Your Business 2026 – 2026. szeptember 9.

A konferencia gyakorlati útmutatást ad a magyar vállalkozásoknak, önkormányzati és nonprofit szervezeteknek az előttük álló gazdasági, pénzügyi és jogszabályi kihívások kezeléséhez. Fókuszban az új finanszírozási formák, az uniós források, a vezetői stratégia, a versenyképesség és az alkalmazkodás áll.

Fő témák:

uniós források és pályázati lehetőségek,

új finanszírozási formák,

vezetői stratégia és alkalmazkodás,

jogi, szervezeti és működési kihívások,

digitalizáció és szervezetfejlesztés.

Private Health Forum 2026 – 2026. szeptember 10.

A tizedik Portfolio Private Health Forum a magánegészségügyi szolgáltatói piacot alakító legfontosabb trendeket, technológiai innovációkat, valamint hazai és nemzetközi példákat mutatja be. A rendezvény a szektor tulajdonosai, vezetői, finanszírozói és szakmai partnerei számára kínál átfogó képet a piac jövőjéről.

Kinek ajánljuk:

magánegészségügyi szolgáltatók tulajdonosainak és ügyvezetőinek,

pénzügyi és gazdasági döntéshozóknak,

állami egészségügyi döntéshozóknak,

orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak,

tanácsadóknak, befektetőknek, finanszírozóknak,

orvostechnikai és munkaerőpiaci cégeknek.

Követeléskezelési trendek 2026 – 2026. szeptember 15.

A Portfolio és az EOS közös, félnapos konferenciája 11. éve ad gyakorlati pénzügyi, jogi és technológiai tanácsokat a követeléskezelésben érintett vállalatoknak. A rendezvény célja, hogy rövid, közép- és hosszú távon is használható válaszokat adjon a gazdasági sokkhatások kezelésére.

Fő témák:

vállalati követeléskezelés,

pénzügyi és jogi kockázatok,

technológiai megoldások,

gazdasági sokkhatások kezelése,

rövid, közép- és hosszú távú vállalati válaszok.

Property Investment Forum 2026 – 2026. szeptember 22.

A Property Investment Forum a hazai ingatlanpiac egyik legnagyobb presztízsű szakmai és networking eseménye, amely díjátadóval is kiegészül. A konferencia minden évben a legfontosabb fejlesztési, üzemeltetési, befektetési, finanszírozási, technológiai és fenntarthatósági kérdéseket vitatja meg a szakma vezető szereplőivel.

Kinek ajánljuk:

Magyarországon és a CEE régióban aktív ingatlanbefektetőknek,

fejlesztőknek,

finanszírozóknak,

üzemeltetőknek,

szolgáltatóknak,

tanácsadóknak,

ingatlanpiaci szakmai cégek vezetőinek.

Future of Finance 2026 – 2026. szeptember 23.

A Future of Finance 2026 a magyar pénzügyi szakma nagy találkozója, amely a finanszírozási, biztosítási és vagyonkezelési ágazat szereplőit hozza össze az IT-szektor élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel. A konferencia a jövőbe mutató pénzügyi innovációkat és a szektor növekedési kilátásait mutatja be.

Fő témák:

finanszírozási trendek,

biztosítási és vagyonkezelési kilátások,

pénzügyi innovációk,

IT-megoldások a pénzügyi szektorban,

vállalati pénzügyi döntéshozatal.

Back to Europe 2026 – 2026. október 6.

A Back to Europe 2026 az áprilisi parlamenti választások utáni gazdasági környezetet, Magyarország európai pozícióját és az euró esetleges bevezetésének kérdését járja körbe. A konferencia arra keresi a választ, hogyan készülhetnek fel a vállalatok az euróbevezetésre, milyen feladatok állnak a gazdaságpolitika előtt, és hogyan változhat a működési környezet egy euróalapú gazdaságban.

Kinek ajánljuk:

befektetőknek,

alapkezelőknek,

vállalatvezetőknek,

pénzügyi szakembereknek,

elemzőknek,

régiós terjeszkedésben gondolkodó vállalatoknak,

magyar piacon terjeszkedő külföldi cégeknek.

Budapest Economic Forum 2026 – 2026. október 7.

A Portfolio 16. alkalommal rendezi meg a Budapest Economic Forumot, amely ismét Magyarország, az eurózóna és az itt működő vállalatok legfontosabb gazdasági kérdéseit helyezi fókuszba. A konferencia a gazdasági kilátásokról, a döntéshozói mozgástérről és a vállalati működést befolyásoló makrofolyamatokról ad képet.

Fő témák:

magyar gazdasági kilátások,

eurózónás folyamatok,

vállalati működési környezet,

gazdaságpolitikai mozgástér,

növekedési és versenyképességi kérdések.

Energy Investment Forum 2026 – 2026. október 8.

Az Energy Investment Forum az energetika, az energiavállalatok és a fogyasztók szempontjából legfontosabb aktuális témákat mutatja be és elemzi. A konferencián terítékre kerül a hazai és nemzetközi szabályozási és finanszírozási környezet, az energia-, klíma- és geopolitika, valamint az energiagazdaság jövőjét alakító trendek.

Kinek ajánljuk:

energetikai szakembereknek,

intézményi befektetőknek,

energiaipari befektetőknek,

piaci vezető szereplőknek,

ingatlanbefektetőknek,

szolgáltatóknak,

finanszírozóknak.

Portfolio KKV Roadshow 2026, Kecskemét – 2026. október 13.

A Portfolio KKV Roadshow kecskeméti állomása a vidéki gazdasági és innovációs centrumok vállalkozásait szólítja meg. A rendezvénysorozat célja, hogy aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítse a helyi cégeket a megalapozott üzleti döntéshozatalban és versenyképességük növelésében.

Fő témák:

helyi vállalkozások gazdasági kihívásai,

pénzügyi és finanszírozási lehetőségek,

versenyképesség-növelés,

fejlesztési és beruházási döntések,

vállalati és önkormányzati együttműködések.

Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 – 2026. október 15.

A győri Portfolio Nyugatmagyarországi Economic Forum a nyugat-magyarországi gazdasági térség vállalati és intézményi szereplőit hozza össze. A fórum célja, hogy a helyi vállalatokat naprakész gazdasági és pénzügyi információkkal támogassa, és hozzájáruljon a régió versenyképességének erősítéséhez.

Kinek ajánljuk:

vállalati döntéshozóknak,

helyi cégek vezetőinek és munkatársainak,

gazdasági szakembereknek,

fejlesztési és beruházási projektek vezetőinek,

önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek,

pénzügyi és tanácsadói szektor képviselőinek.

Portfolio Banking Technology 2026 – 2026. november 10.

A Portfolio Banking Technology 2026 a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szakmai műhelye. A konferencia a bankok digitális transzformációjáról, valamint a pénzügyi szektor legfontosabb üzleti és technológiai fejlesztési irányairól szól.

Fő témák:

banki digitális transzformáció,

fintech-megoldások,

IT-fejlesztések és IT-biztonság,

fizetési iparági trendek,

banki üzleti és technológiai fejlesztési irányok.

Professional Investment Day 2026 – 2026. november 11.

A Professional Investment Day 2026 a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac szereplői számára. A rendezvény a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendeket mutatja be, miközben kiemelt lehetőséget ad az exkluzív kapcsolatépítésre és szakmai networkingre.

Kinek ajánljuk:

banki, biztosítói és alapkezelői vezetőknek,

privátbanki és prémium banki döntéshozóknak,

prémium és privátbankároknak,

családi és bizalmi vagyonkezelőknek,

portfóliómenedzsereknek,

brókereknek, ügynököknek,

fintech és wealthtech szereplőknek,

ESG-szakértőknek, tanácsadóknak és jogászoknak.

Financial Intermediation Conference 2026 – 2026. november 11.

A FIN-CON 2026 konferencia a hazai hitelközvetítői és jelzáloghitel-piacot érintő legfontosabb változásokat — köztük az Otthon Start Program hatásait, a CCD2 szabályozást és az új gazdaság- és lakáspolitikai irányokat — vitatja meg a kormányzati, felügyeleti, banki és piaci szereplők bevonásával.

Fő témák:

Gazdaságpolitika és hitelpiac

Európai trendek

CCD2 szabályozás

Ügyfélmegítélés

Pénzügyi tudatosság

Fiatalok és hitelezés

Digitális ügyfélút

Portfolio Future of Construction 2026 – 2026. november 12.

A technológiai újítások, a digitalizáció, a robotizáció és a legmodernebb gyártási, termelési és kivitelezési folyamatok egyre gyorsabban formálják az építőipart a tervezéstől a kivitelezésig. A Future of Construction célja, hogy bemutassa azokat a ConTech-megoldásokat, amelyek segíthetnek a költségek racionalizálásában, a hibák csökkentésében, a fenntarthatósági célok teljesítésében és a határidők tartásában.

Fő témák:

ConTech-megoldások,

digitalizáció és robotizáció,

korszerű gyártási és kivitelezési folyamatok,

költségracionalizálás,

hibák csökkentése,

fenntarthatósági célok teljesítése.

HR (R)evolution 2026 – 2026. november 17.

A HR (R)evolution Magyarország egyik nívós munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, amely a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye. A rendezvény a HR-szakma aktuális kihívásait, a munkaerőpiaci változásokat és a vállalati működés emberi oldalát helyezi fókuszba.

Kinek ajánljuk:

HR-specialistáknak,

középvezetőknek,

felsővezetőknek,

vállalati döntéshozóknak,

munkaerőpiaci szakembereknek,

szervezetfejlesztéssel foglalkozó vezetőknek.

Portfolio Deep Tech 2026 – 2026. november 18.

A Portfolio első deep tech konferenciája azt vizsgálja, hogyan válhatnak a tudományos és mérnöki áttörésekből piacképes technológiák, versenyképes vállalkozások és gazdasági előnyök. A fókuszban az AI, a robotika, a biotech, az egészségipar, a kvantumtechnológia, a védelmi és dual-use megoldások, az űripar, valamint az egyetemi spin-offok állnak.

Fő témák:

AI és robotika,

biotech és egészségipar,

kvantumtechnológia,

védelmi és dual-use megoldások,

űripar,

egyetemi spin-offok,

kutatás, ipar, állam és tehetség együttműködése.

Portfolio AI & Digital Transformation 2026 – 2026. november 26.

A Portfolio AI & Digital Transformation 2026 a vállalati digitalizáció legfontosabb kihívásait és lehetőségeit állítja középpontba. A konferencia célja, hogy a magyar vállalatok számára bemutassa a sikeres digitalizációs példákat, a gyakori hibákat, a működő megoldásokat és azokat az irányokat, amelyekkel a cégek a digitális átalakulás nyertesei lehetnek.

Kinek ajánljuk:

vállalatok üzleti vezetőinek,

IT-közép- és felsővezetőknek,

digitalizációs döntéshozóknak,

projektvezetőknek és projektmunkatársaknak,

technológiai fejlesztésekben érintett szakembereknek,

vállalati innovációért felelős vezetőknek.

Agrárszektor Konferencia 2026 – 2026. december 2–3.

Az Agrárszektor Konferencia Magyarország első számú agrárszakmai konferenciája. A kétnapos siófoki rendezvény párhuzamos tematikus szekciókkal, szakmai programmal, állófogadással és díjátadóval foglalja össze az agrárium legfontosabb kérdéseit, és a teljes agrár-élelmiszeripari értéklánc szereplőit megszólítja.

Fő témák:

agrárgazdasági kilátások,

élelmiszeripari és termelői kihívások,

finanszírozás, biztosítás, támogatások,

gép- és inputpiaci trendek,

agrárintegráció,

szakmai networking és díjátadó.

Címlapkép forrása: Portfolio