Közelebb az ősz, mint gondolnánk: ideje a legjobb árakon regisztrálni a Portfolio szakmai rendezvényeire!

A Portfolio idén ősszel tovább emeli a téteket: több új konferenciával és számos, élmény- és ügyfélközpontú megoldással, valamint formátummal, számos külföldi előadóval teszi még megkerülhetetlenebbé az érintett szakmák képviselői számára a kínált rendezvényein való részvételt.
Regisztrálni most érdemes, amire lehet, hiszen az early bird árak és a csoportos kedvezmények most érvényesíthetőek a legkedvezőbben!
Lássuk részletesen, mi szerepel a szeptember-december közötti étlapon!
- Sustainable World 2026 – 2026. szeptember 8.
- Boost Your Business 2026 – 2026. szeptember 9.
- Private Health Forum 2026 – 2026. szeptember 10.
- Követeléskezelési trendek 2026 – 2026. szeptember 15.
- Property Investment Forum 2026 – 2026. szeptember 22.
- Future of Finance 2026 – 2026. szeptember 23.
- Portfolio KKV Roadshow 2026, Szeged – 2026. szeptember 29.
- Back to Europe 2026 – 2026. október 6.
- Budapest Economic Forum 2026 – 2026. október 7.
- Energy Investment Forum 2026 – 2026. október 8.
- Portfolio KKV Roadshow 2026, Kecskemét – 2026. október 13.
- Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 – 2026. október 15.
- Portfolio Banking Technology 2026 – 2026. november 10.
- Financial Intermediation Conference 2026 – 2026. november 11.
- Professional Investment Day 2026 – 2026. november 11.
- Portfolio Future of Construction 2026 – 2026. november 12.
- HR (R)evolution 2026 – 2026. november 17.
- Portfolio Deep Tech 2026 – 2026. november 18.
- Portfolio AI & Digital Transformation 2026 – 2026. november 26.
- Agrárszektor Konferencia 2026 – 2026. december 2–3.
Még több szakma, még több Portfolio: találkozzunk ősszel is!
Sustainable World 2026 – 2026. szeptember 8.
A Sustainable World 2026 azoknak a vállalati szereplőknek szól, akik a fenntarthatóságot hatékonyságnövelési és versenyelőny-szerzési lehetőségként kezelik. A konferencia kiemelten foglalkozik a zöld finanszírozással, a klímacélok teljesítésével és a megújuló energia szerepével.
Kinek ajánljuk:
- gazdasági és pénzügyi cégvezetőknek,
- vállalati döntéshozóknak,
- pénzügyi befektetőknek,
- bankoknak, finanszírozóknak,
- tanácsadóknak,
- innovatív és zöld cégeknek,
- energiaszolgáltatóknak és tudatos energiafogyasztóknak.
Boost Your Business 2026 – 2026. szeptember 9.
A konferencia gyakorlati útmutatást ad a magyar vállalkozásoknak, önkormányzati és nonprofit szervezeteknek az előttük álló gazdasági, pénzügyi és jogszabályi kihívások kezeléséhez. Fókuszban az új finanszírozási formák, az uniós források, a vezetői stratégia, a versenyképesség és az alkalmazkodás áll.
Fő témák:
- uniós források és pályázati lehetőségek,
- új finanszírozási formák,
- vezetői stratégia és alkalmazkodás,
- jogi, szervezeti és működési kihívások,
- digitalizáció és szervezetfejlesztés.
Private Health Forum 2026 – 2026. szeptember 10.
A tizedik Portfolio Private Health Forum a magánegészségügyi szolgáltatói piacot alakító legfontosabb trendeket, technológiai innovációkat, valamint hazai és nemzetközi példákat mutatja be. A rendezvény a szektor tulajdonosai, vezetői, finanszírozói és szakmai partnerei számára kínál átfogó képet a piac jövőjéről.
Kinek ajánljuk:
- magánegészségügyi szolgáltatók tulajdonosainak és ügyvezetőinek,
- pénzügyi és gazdasági döntéshozóknak,
- állami egészségügyi döntéshozóknak,
- orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak,
- tanácsadóknak, befektetőknek, finanszírozóknak,
- orvostechnikai és munkaerőpiaci cégeknek.
Követeléskezelési trendek 2026 – 2026. szeptember 15.
A Portfolio és az EOS közös, félnapos konferenciája 11. éve ad gyakorlati pénzügyi, jogi és technológiai tanácsokat a követeléskezelésben érintett vállalatoknak. A rendezvény célja, hogy rövid, közép- és hosszú távon is használható válaszokat adjon a gazdasági sokkhatások kezelésére.
Fő témák:
- vállalati követeléskezelés,
- pénzügyi és jogi kockázatok,
- technológiai megoldások,
- gazdasági sokkhatások kezelése,
- rövid, közép- és hosszú távú vállalati válaszok.
Property Investment Forum 2026 – 2026. szeptember 22.
A Property Investment Forum a hazai ingatlanpiac egyik legnagyobb presztízsű szakmai és networking eseménye, amely díjátadóval is kiegészül. A konferencia minden évben a legfontosabb fejlesztési, üzemeltetési, befektetési, finanszírozási, technológiai és fenntarthatósági kérdéseket vitatja meg a szakma vezető szereplőivel.
Kinek ajánljuk:
- Magyarországon és a CEE régióban aktív ingatlanbefektetőknek,
- fejlesztőknek,
- finanszírozóknak,
- üzemeltetőknek,
- szolgáltatóknak,
- tanácsadóknak,
- ingatlanpiaci szakmai cégek vezetőinek.
Future of Finance 2026 – 2026. szeptember 23.
A Future of Finance 2026 a magyar pénzügyi szakma nagy találkozója, amely a finanszírozási, biztosítási és vagyonkezelési ágazat szereplőit hozza össze az IT-szektor élenjáróival és a nem pénzügyi vállalatok pénzügyi-gazdasági vezetőivel. A konferencia a jövőbe mutató pénzügyi innovációkat és a szektor növekedési kilátásait mutatja be.
Fő témák:
- finanszírozási trendek,
- biztosítási és vagyonkezelési kilátások,
- pénzügyi innovációk,
- IT-megoldások a pénzügyi szektorban,
- vállalati pénzügyi döntéshozatal.
Back to Europe 2026 – 2026. október 6.
A Back to Europe 2026 az áprilisi parlamenti választások utáni gazdasági környezetet, Magyarország európai pozícióját és az euró esetleges bevezetésének kérdését járja körbe. A konferencia arra keresi a választ, hogyan készülhetnek fel a vállalatok az euróbevezetésre, milyen feladatok állnak a gazdaságpolitika előtt, és hogyan változhat a működési környezet egy euróalapú gazdaságban.
Kinek ajánljuk:
- befektetőknek,
- alapkezelőknek,
- vállalatvezetőknek,
- pénzügyi szakembereknek,
- elemzőknek,
- régiós terjeszkedésben gondolkodó vállalatoknak,
- magyar piacon terjeszkedő külföldi cégeknek.
Budapest Economic Forum 2026 – 2026. október 7.
A Portfolio 16. alkalommal rendezi meg a Budapest Economic Forumot, amely ismét Magyarország, az eurózóna és az itt működő vállalatok legfontosabb gazdasági kérdéseit helyezi fókuszba. A konferencia a gazdasági kilátásokról, a döntéshozói mozgástérről és a vállalati működést befolyásoló makrofolyamatokról ad képet.
Fő témák:
- magyar gazdasági kilátások,
- eurózónás folyamatok,
- vállalati működési környezet,
- gazdaságpolitikai mozgástér,
- növekedési és versenyképességi kérdések.
Energy Investment Forum 2026 – 2026. október 8.
Az Energy Investment Forum az energetika, az energiavállalatok és a fogyasztók szempontjából legfontosabb aktuális témákat mutatja be és elemzi. A konferencián terítékre kerül a hazai és nemzetközi szabályozási és finanszírozási környezet, az energia-, klíma- és geopolitika, valamint az energiagazdaság jövőjét alakító trendek.
Kinek ajánljuk:
- energetikai szakembereknek,
- intézményi befektetőknek,
- energiaipari befektetőknek,
- piaci vezető szereplőknek,
- ingatlanbefektetőknek,
- szolgáltatóknak,
- finanszírozóknak.
Portfolio KKV Roadshow 2026, Kecskemét – 2026. október 13.
A Portfolio KKV Roadshow kecskeméti állomása a vidéki gazdasági és innovációs centrumok vállalkozásait szólítja meg. A rendezvénysorozat célja, hogy aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítse a helyi cégeket a megalapozott üzleti döntéshozatalban és versenyképességük növelésében.
Fő témák:
- helyi vállalkozások gazdasági kihívásai,
- pénzügyi és finanszírozási lehetőségek,
- versenyképesség-növelés,
- fejlesztési és beruházási döntések,
- vállalati és önkormányzati együttműködések.
Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 – 2026. október 15.
A győri Portfolio Nyugatmagyarországi Economic Forum a nyugat-magyarországi gazdasági térség vállalati és intézményi szereplőit hozza össze. A fórum célja, hogy a helyi vállalatokat naprakész gazdasági és pénzügyi információkkal támogassa, és hozzájáruljon a régió versenyképességének erősítéséhez.
Kinek ajánljuk:
- vállalati döntéshozóknak,
- helyi cégek vezetőinek és munkatársainak,
- gazdasági szakembereknek,
- fejlesztési és beruházási projektek vezetőinek,
- önkormányzati vezetőknek és tisztviselőknek,
- pénzügyi és tanácsadói szektor képviselőinek.
Portfolio Banking Technology 2026 – 2026. november 10.
A Portfolio Banking Technology 2026 a bankszektor, az IT-szektor és a fintech cégek egyik legfontosabb szakmai műhelye. A konferencia a bankok digitális transzformációjáról, valamint a pénzügyi szektor legfontosabb üzleti és technológiai fejlesztési irányairól szól.
Fő témák:
- banki digitális transzformáció,
- fintech-megoldások,
- IT-fejlesztések és IT-biztonság,
- fizetési iparági trendek,
- banki üzleti és technológiai fejlesztési irányok.
Professional Investment Day 2026 – 2026. november 11.
A Professional Investment Day 2026 a Portfolio szűk körű, exkluzív meetupja a magyar vagyonkezelői piac szereplői számára. A rendezvény a 2027-es befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendeket mutatja be, miközben kiemelt lehetőséget ad az exkluzív kapcsolatépítésre és szakmai networkingre.
Kinek ajánljuk:
- banki, biztosítói és alapkezelői vezetőknek,
- privátbanki és prémium banki döntéshozóknak,
- prémium és privátbankároknak,
- családi és bizalmi vagyonkezelőknek,
- portfóliómenedzsereknek,
- brókereknek, ügynököknek,
- fintech és wealthtech szereplőknek,
- ESG-szakértőknek, tanácsadóknak és jogászoknak.
Financial Intermediation Conference 2026 – 2026. november 11.
A FIN-CON 2026 konferencia a hazai hitelközvetítői és jelzáloghitel-piacot érintő legfontosabb változásokat — köztük az Otthon Start Program hatásait, a CCD2 szabályozást és az új gazdaság- és lakáspolitikai irányokat — vitatja meg a kormányzati, felügyeleti, banki és piaci szereplők bevonásával.
Fő témák:
- Gazdaságpolitika és hitelpiac
- Európai trendek
- CCD2 szabályozás
- Ügyfélmegítélés
- Pénzügyi tudatosság
- Fiatalok és hitelezés
- Digitális ügyfélút
Portfolio Future of Construction 2026 – 2026. november 12.
A technológiai újítások, a digitalizáció, a robotizáció és a legmodernebb gyártási, termelési és kivitelezési folyamatok egyre gyorsabban formálják az építőipart a tervezéstől a kivitelezésig. A Future of Construction célja, hogy bemutassa azokat a ConTech-megoldásokat, amelyek segíthetnek a költségek racionalizálásában, a hibák csökkentésében, a fenntarthatósági célok teljesítésében és a határidők tartásában.
Fő témák:
- ConTech-megoldások,
- digitalizáció és robotizáció,
- korszerű gyártási és kivitelezési folyamatok,
- költségracionalizálás,
- hibák csökkentése,
- fenntarthatósági célok teljesítése.
HR (R)evolution 2026 – 2026. november 17.
A HR (R)evolution Magyarország egyik nívós munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, amely a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye. A rendezvény a HR-szakma aktuális kihívásait, a munkaerőpiaci változásokat és a vállalati működés emberi oldalát helyezi fókuszba.
Kinek ajánljuk:
- HR-specialistáknak,
- középvezetőknek,
- felsővezetőknek,
- vállalati döntéshozóknak,
- munkaerőpiaci szakembereknek,
- szervezetfejlesztéssel foglalkozó vezetőknek.
Portfolio Deep Tech 2026 – 2026. november 18.
A Portfolio első deep tech konferenciája azt vizsgálja, hogyan válhatnak a tudományos és mérnöki áttörésekből piacképes technológiák, versenyképes vállalkozások és gazdasági előnyök. A fókuszban az AI, a robotika, a biotech, az egészségipar, a kvantumtechnológia, a védelmi és dual-use megoldások, az űripar, valamint az egyetemi spin-offok állnak.
Fő témák:
- AI és robotika,
- biotech és egészségipar,
- kvantumtechnológia,
- védelmi és dual-use megoldások,
- űripar,
- egyetemi spin-offok,
- kutatás, ipar, állam és tehetség együttműködése.
Portfolio AI & Digital Transformation 2026 – 2026. november 26.
A Portfolio AI & Digital Transformation 2026 a vállalati digitalizáció legfontosabb kihívásait és lehetőségeit állítja középpontba. A konferencia célja, hogy a magyar vállalatok számára bemutassa a sikeres digitalizációs példákat, a gyakori hibákat, a működő megoldásokat és azokat az irányokat, amelyekkel a cégek a digitális átalakulás nyertesei lehetnek.
Kinek ajánljuk:
- vállalatok üzleti vezetőinek,
- IT-közép- és felsővezetőknek,
- digitalizációs döntéshozóknak,
- projektvezetőknek és projektmunkatársaknak,
- technológiai fejlesztésekben érintett szakembereknek,
- vállalati innovációért felelős vezetőknek.
Agrárszektor Konferencia 2026 – 2026. december 2–3.
Az Agrárszektor Konferencia Magyarország első számú agrárszakmai konferenciája. A kétnapos siófoki rendezvény párhuzamos tematikus szekciókkal, szakmai programmal, állófogadással és díjátadóval foglalja össze az agrárium legfontosabb kérdéseit, és a teljes agrár-élelmiszeripari értéklánc szereplőit megszólítja.
Fő témák:
- agrárgazdasági kilátások,
- élelmiszeripari és termelői kihívások,
- finanszírozás, biztosítás, támogatások,
- gép- és inputpiaci trendek,
- agrárintegráció,
- szakmai networking és díjátadó.
Címlapkép forrása: Portfolio
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