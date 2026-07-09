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Különös kettősség Magyarországon: aminek a vásárlók örülnek, az komoly veszteséget okoz a gazdáknak
Gazdaság

Különös kettősség Magyarországon: aminek a vásárlók örülnek, az komoly veszteséget okoz a gazdáknak

agrarszektor.hu
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A magyar mezőgazdaságot egyszerre sújtja az erősödő forint és a csökkenő világpiaci árak miatti bevételkiesés. A magas hazai termelési és finanszírozási költségek miatt az ágazat jelentős versenyhátrányba került a régiós piacokon, a helyzet rendezéséhez pedig átfogó fejlesztésekre és gyorsabb kamatvágásra lenne szükség - tudósított az Agrárszektor.
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Miközben a csökkenő infláció és a stabilabb forint a fogyasztóknak kedvező, az agráriumban ugyanez a folyamat komoly nehézségeket okoz. Szigeti Tamás, a Kalocsa Térségi Öntözési Közösség ügyvezetője rámutatott arra, hogy a mezőgazdasági termékek ára szorosan követi az európai és a világpiaci trendeket.

Mivel a magyar gazdák exportbevételeiket jellemzően euróban realizálják, a kiadásaikat viszont forintban egyenlítik ki, az erősödő hazai deviza miatt a változatlan euróbevétel kevesebb forintot ér.

Eközben a béreket, a hiteleket és az inputanyagok költségeit továbbra is magas szinten kell kitermelniük. A helyzetet tovább nehezíti a világpiaci árak visszaesése, amely ráadásul éppen a betakarítási főszezonban, az éves bevételek realizálásakor érte a termelőket, akik így képtelenek voltak alkalmazkodni a hirtelen piaci sokkhoz.

A legnagyobb veszteségeket a gabona- és olajosnövény-termesztők, valamint a tej- és a sertéságazat szereplői könyvelhetik el.

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Egy év leforgása alatt a búza tonnánkénti ára mintegy 12 ezer, a kukoricáé 10 ezer, míg a repcéé és a napraforgóé 20-22 ezer forinttal esett vissza, míg a nyers tej felvásárlási ára csaknem 30 százalékkal csökkent.

Ez egy közepes méretű gazdaság számára akár több tízmillió forintos kiesést is jelenthet egyetlen szezon alatt.

A probléma gyökere ugyanakkor túlmutat az árfolyam-ingadozáson, hiszen Magyarországon a finanszírozási költségek jóval meghaladják a környező országokét. Ha egy hazai agrárvállalkozó drágábban jut forráshoz, mint szlovák vagy román versenytársa, és ezt már nem kompenzálja a gyengébb forint, akkor egyértelmű versenyhátrányba kerül. Ez a tendencia hosszú távon elhalasztott beruházásokat és a hazai agrárium strukturális versenyképességének romlását eredményezi.

Mivel a világpiaci árak az előrejelzések szerint tartósan alacsonyak maradnak, és az elemzők a forint árfolyamában is legfeljebb minimális korrekcióra számítanak, a gazdálkodók további nehéz időszakra készülhetnek. Szigeti Tamás szerint a megoldást a versenyképesség sürgős helyreállítása jelentené. Úgy véli, a tartósan alacsony inflációs környezetben a jegybanki monetáris politikának teret kellene engednie egy határozottabb kamatcsökkentési ciklusnak, ami érezhetően enyhítené a hazai vállalkozások hitelterheit.

Emellett elengedhetetlen a támogatási kérelmek elbírálásának felgyorsítása, az exportpiacok diverzifikálása, valamint a vízgazdálkodási, raktározási és élelmiszeripari beruházások ösztönzése. A magyar agrárágazat jövője ugyanis nem kizárólag a devizaárfolyamon múlik, hanem azon, hogy a termelők képesek-e magasabb hozzáadott értéket előállítani, és rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott gazdasági, valamint éghajlati kihívásokhoz.

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