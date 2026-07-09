Már a szomszédban terjed az afrikai sertéspestis, több aktív járványgóc alakult ki

Több mint tízezer sertést ölnek le Szerbiában, miután afrikai sertéspestist mutattak ki egy nagyüzemi gazdaságban a szerémségi Herkócán (Hrtkovci) - közölte Dragan Glamocic szerb mezőgazdasági miniszter csütörtökön.

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A tárcavezető a szerbiai közszolgálati televízióban elmondta: az állatok leölését a következő két napban végzik el.

A miniszter arról is tájékoztatott, hogy

az állam kártalanítja a gazdaság tulajdonosát, aki a következő 6-12 hónapban nem indíthatja újra a sertéstenyésztést.

A nyugat-szerbiai Szerémségben és a macsvai körzetben jelenleg több aktív járványgócot tartanak nyilván. A Horvátországgal, illetve Bosznia-Hercegovinával határos térségekben különösen jelentős a sertéstenyésztés.

Dragan Glamocic közölte, hogy az afrikai sertéspestis már több mint 70 országban jelent meg, köztük 16 európai államban. A vírust Szerbia szomszédságában is azonosították, mégpedig Bosznia-Hercegovinában, Magyarországon és Romániában.

Az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a házi sertések és a vaddisznók között azonban gyorsan terjed. A szerbiai hatóságok közlése szerint fokozott járványügyi intézkedéseket vezettek be a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.

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