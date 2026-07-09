Megszületett a döntés: 2055-ig működhet az egyik legfontosabb brit atomerőmű

A brit kormány és az EDF megállapodása alapján az eredetileg 2035-ös bezárásra ítélt Sizewell B atomerőmű egészen 2055-ig működhet tovább. A brit áramfogyasztás mintegy 3 százalékát biztosító létesítmény húsz évre garantált árat kap, amivel gazdaságosan fenntartható a működése.

A brit kormány és az EDF megállapodása alapján

az eredetileg 2035-ös bezárásra ítélt Sizewell B atomerőmű egészen 2055-ig működhet tovább

- írja az energynews.

A hosszabbítást egy húszéves különbözeti szerződés, vagyis CfD biztosítja. A 2035-től életbe lépő konstrukció 70,5 font/MWh-s (82,7 euró/MWh) garantált átvételi árat határoz meg. A megállapodást a létesítményben 20 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Centrica is támogatja és finanszírozza.

A BRIT KORMÁNY SZERINT AZ ATOMERŐMŰ ÜZEMIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA OLCSÓBB LESZ, MINT AZ AZONOS MENNYISÉGŰ VILLAMOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÚJ KAPACITÁSOK MEGÉPÍTÉSE.



A Sizewell B jelenleg az Egyesült Királyság teljes villamosenergia-igényének mintegy 3 százalékát fedezi, ami nagyjából 2,5 millió háztartás fogyasztásának felel meg. A kormány számításai szerint, ha az atomerőmű már az orosz–ukrán háborút követő energiaválság idején is a most elfogadott szerződéses konstrukcióban működött volna, a brit fogyasztók mintegy 2 milliárd fontot takaríthattak volna meg.

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