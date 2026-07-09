Nagy felfedezést tettek a tudósok: minden megváltozhat, amit eddig a dinoszauruszokról tudtunk

Gyakori az a tévképzet, hogy a kutatók szinte egészben találnak meg teljes csontvázakat – emlékezzünk csak az ikonikus Jurassic Park mozifilmre – ám a valóság ezzel szemben teljesen más: leggyakrabban mindössze apró töredékek, csontdarabok kerülnek elő. Éppen ezért rendkívül nehéz feladattal szembesülnek a paleontológusok, amikor találnak valamit. Egy thaiföldi csigolyadarab mégis teljesen átrajzolta az eddigi ismereteket a dinoszauruszokról, ugyanis ez vezetett el a Uragasaurus kalasinensis nevű, teljesen új faj azonosításához.
A megállapítás szerint az óriás hosszúnyakú növényevő sauropodákhoz tartozik, ismertebb fajok itt például a Brontosaurus vagy a Diplodocus. A jura-kréta átmenet előtt élt körülbelül 143 millió évvel ezelőtt a térség erdőiben. Ami különlegessé teszi, hogy ez a Mamenchisauridae hosszú nyakú dinoszauruszcsalád első hivatalosan elnevezett tagja Thaiföldön.
Ez a felfedezés bővíti a mamenchisauridák sauropodáinak ismert sokféleségét Délkelet-Ázsiában, és új információkkal szolgál a klád földrajzi elterjedéséről és evolúciós történetéről
– írta a kutatócsoport.
Az ásatások során további csontokat is találtak, de azokat nem lehet egyértelműen a felfedezéshez kötni.
Címlapkép forrása: Pablo Cuadra/Getty Images
Moszkva bejelentette: Oroszország újabb országba küldene fegyvereseket
Jól ismert a séma.
Újabb fontos feladatot kaphat Ruff Bálint és a Vagyonvisszaszerzési Hivatal
A parlament törvényalkotási bizottsága ülésezett.
Ez nagyon fog fájni a rezsimnek: kényes ponton csapott le Amerika, stratégiai útvonal került veszélybe
Lebombázták az Ogtaj Kánt.
A Fed rémálma kezd megvalósulni a kötvénypiacon
Ezért nem mindegy mi lesz a Közel-Keleten.
Ritka erős, 5,5-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csehország és Szlovákia térségét
A földmozgás fészke közel volt a felszínhez.
"Úgysem élem meg..." - 6 veszélyes tévhit, amivel a saját nyugdíjadat teszed tönkre
"Majd lesz valahogy" - a legtöbben erre a három szóra építik a nyugdíjstratégiájukat. Bíznak a szerencsében, az utolsó évek magas fizetésében, vagy épp abban, hogy a bankszámlán pihenő
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Malacexport és állatjólét: ki fizeti meg a dán zöldátállás árát?
A dán sertéságazat zöldátállása és állatjóléti reformja jól mutatja, hogyan hangolhatók össze a klímacélok, a versenyképesség és a fenntartható vízgazdálkodás.
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!