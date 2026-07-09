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Nagy felfedezést tettek a tudósok: minden megváltozhat, amit eddig a dinoszauruszokról tudtunk
Gazdaság

Nagy felfedezést tettek a tudósok: minden megváltozhat, amit eddig a dinoszauruszokról tudtunk

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A Science Alert beszámolt a szenzációs felfedezésről, amely alaposan megbolygatja az eddigi ismereteket a paleontológusok körében.

Gyakori az a tévképzet, hogy a kutatók szinte egészben találnak meg teljes csontvázakat – emlékezzünk csak az ikonikus Jurassic Park mozifilmre – ám a valóság ezzel szemben teljesen más: leggyakrabban mindössze apró töredékek, csontdarabok kerülnek elő. Éppen ezért rendkívül nehéz feladattal szembesülnek a paleontológusok, amikor találnak valamit. Egy thaiföldi csigolyadarab mégis teljesen átrajzolta az eddigi ismereteket a dinoszauruszokról, ugyanis ez vezetett el a Uragasaurus kalasinensis nevű, teljesen új faj azonosításához.

A megállapítás szerint az óriás hosszúnyakú növényevő sauropodákhoz tartozik, ismertebb fajok itt például a Brontosaurus vagy a Diplodocus. A jura-kréta átmenet előtt élt körülbelül 143 millió évvel ezelőtt a térség erdőiben. Ami különlegessé teszi, hogy ez a Mamenchisauridae hosszú nyakú dinoszauruszcsalád első hivatalosan elnevezett tagja Thaiföldön.

Ez a felfedezés bővíti a mamenchisauridák sauropodáinak ismert sokféleségét Délkelet-Ázsiában, és új információkkal szolgál a klád földrajzi elterjedéséről és evolúciós történetéről

– írta a kutatócsoport.

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Címlapkép forrása: Pablo Cuadra/Getty Images

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