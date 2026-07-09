Nem lesz eső, nagy a baj

Az elemzés szerint a múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten, keleten fordult elő kisebb körzetekben.
Az elmúlt harminc napban a középső országrészben helyenként még 15 milliméter eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár 1-2 nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 millimétert meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Az elmúlt 90 napban keleten helyenként az átlagosnál 120 milliméterrel kevesebb eső esett, hosszabb távon pedig több száz milliméter a hiány. Az ország túlnyomó részén kritikusan száraz a talaj, ennyire augusztus közepén-végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból.
A levegő és a talaj nagyon száraz, emiatt nagy a hőingás. Az elmúlt napokban a maximumok többnyire 30 Celsius-fok közelében alakultak, csak szerdán a Dunántúlon maradt 25 fok körül a csúcsérték.
A kalászosok aratása zajlik, már sokfelé a magtárban van a termés, a termésátlagok alacsonyak. Az időnként, kisebb körzetekben előfordult csapadék csak átmenetileg hátráltatta a betakarítást, de a termés minőségét nem rontja.
A napraforgó virágzik, zöld tömege a műholdas mérések szerint főleg a Kisalföldön és a Duna-Tisza közének északi részén nagyon alacsony, még a 2022-es évinél is kevesebb. A kukorica is virágzik, vannak az országban olyan terültek, ahol szépek az állományok, például a Dunántúl déli részén, és vannak, ahol nagyon gyengék. Az elhúzódó aszály az öntözetlen táblákon nagy károkat okozott, a június végi 40 Celsius-fok körüli hőség hatására az állományok zöld tömege rohamosan csökkent, a levelek összesodródtak, a felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke jellemzően a 2022-es érték alatt van.
Az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van, csak a nyugati országrészben és kisebb körzetekben keleten van optimális nedvesség a talajban.
Az április 1-től tartó időszak 74 százalékában volt az ország területének legalább 30 százalékán legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest és Hajdú-Bihar vármegyékben volt. Jelentős, országos csapadékra lenne szükség, hogy a károk csökkenjenek.
Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban a jobbára napos idő mellett az időnkénti felhősödésből elszórtan várhatók záporok, zivatarok, az ország nagyobb részén várhatóan nem lesz számottevő eső, így az aszály tovább fokozódik majd. A hőmérséklet kissé emelkedik majd, csúcsértéke eleinte többnyire a 30 fokot alulról közelíti majd, a jövő hét közepén pedig már inkább kissé a fölött várható. Napközben légköri aszály várható: a levegő relatív páratartalma napközben nagy területen csökken 30 százalék alá.
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