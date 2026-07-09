Nyomoz a rendőrség a hatvanpusztai zebrapusztulás ügyében

A leggazdagabb magyarhoz köthető vadásztársaság kilenc éve tart zebrákat, noha azok létezését a kampány alatt a Fidesz teljes erőből próbálta tagadni. A társaságnak Pilla volt az első zebrája, 2017. május 5-én szerezték be. A többi – Zsebi, Szuszi, Pizsi, Pulcsi, Bolka, Bendegúz, Tihamér, Lolka és Pacsi – 2024 májusában került a vadásztársasághoz.

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő a választás előtt és május végén is állatkínzás gyanúja miatt tett feljelentést, mert a Hatvanpusztáról készült felvételeken mindig kevesebb zebrát látott. A rendőrség először elutasította a feljelentést, másodszorra pedig feljelentéskiegészítést rendeltek el az ügyben, vagyis további információkat és adatokat gyűjtöttek.

A Telex kérdésére most azt közölték, hogy a

Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekmény gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Telexnek erősítette meg először, hogy a vadásztársaság idén május 4-én jelezte, hogy három zebra elpusztult. Június elején aztán közigazgatási eljárást indítottak, ebben azt is vizsgálják, hogy a vadásztársaság – a jogszabályoknak megfelelően – nyolc napon belül bejelentette-e az állatok elhullását.