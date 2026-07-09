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Rendkívüli szigorítás jön Magyarországon: teljesen megszűnik a vezetők fizetése
Gazdaság

Rendkívüli szigorítás jön Magyarországon: teljesen megszűnik a vezetők fizetése

agrarszektor.hu
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Nem az Agrárkamara alkalmazottai, hanem kizárólag a választott tisztségviselők esnek el a díjazásuktól az új kamarai törvénytervezet értelmében – oszlatta el a korábbi félreértést Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter - írta az Agrárszektor.

A pontosításra azért volt szükség, mert a legutóbbi kormányülést követő tájékoztatón a kormányszóvivő tévesen úgy fogalmazott, hogy a testület dolgozóinak megszűnik a fizetése. A tárcavezető azonban az Agrárszektornak egyértelművé tette:

szó sincs a szakmai állomány, így például a falugazdászok bérének megvonásáról. A kamara alkalmazottai továbbra is megkapják a fizetésüket, és munkájukra a jövőben is számítanak.

A készülő jogszabály-módosítás kizárólag a választott tisztségviselőket érinti. Mivel a miniszter szerint ezen a területen az elmúlt időszakban túlzottan magas volt a bérkiáramlás, a külön díjazásuk teljesen megszűnik.

A tisztségviselők a jövőben fizetés helyett csupán költségtérítésre tarthatnak igényt, amelyet kizárólag számla ellenében számolhatnak el.

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A már elkészült és hamarosan nyilvánosságra kerülő törvénytervezet emellett a kamara teljes körű átvilágítását, a szervezet politikamentességének garantálását, valamint a jelenlegi díjrendszer felülvizsgálatát is előírja.

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