Rendkívüli szigorítás jön Magyarországon: teljesen megszűnik a vezetők fizetése

A pontosításra azért volt szükség, mert a legutóbbi kormányülést követő tájékoztatón a kormányszóvivő tévesen úgy fogalmazott, hogy a testület dolgozóinak megszűnik a fizetése. A tárcavezető azonban az Agrárszektornak egyértelművé tette:
szó sincs a szakmai állomány, így például a falugazdászok bérének megvonásáról. A kamara alkalmazottai továbbra is megkapják a fizetésüket, és munkájukra a jövőben is számítanak.
A készülő jogszabály-módosítás kizárólag a választott tisztségviselőket érinti. Mivel a miniszter szerint ezen a területen az elmúlt időszakban túlzottan magas volt a bérkiáramlás, a külön díjazásuk teljesen megszűnik.
A tisztségviselők a jövőben fizetés helyett csupán költségtérítésre tarthatnak igényt, amelyet kizárólag számla ellenében számolhatnak el.
A már elkészült és hamarosan nyilvánosságra kerülő törvénytervezet emellett a kamara teljes körű átvilágítását, a szervezet politikamentességének garantálását, valamint a jelenlegi díjrendszer felülvizsgálatát is előírja.
Címlapkép forrása: Portfolio
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