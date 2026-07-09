Ritka erős, 5,5-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csehország és Szlovákia térségét

Csütörtökön 5,5-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csehország és Szlovákia térségét – közölte a Német Geotudományi Kutatóközpont (GFZ).

A szervezet tájékoztatása szerint

a földmozgás fészke sekélyen, mindössze tíz kilométeres mélységben helyezkedett el.

Egy ilyen közepes erősségű földrengés kifejezetten ritkának számít a régióban, a sekély fészekmélység miatt pedig

a lakosság a felszínen is jól érzékelhette a mozgást.

Forrás: Reuters

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