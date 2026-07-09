Rossz hírek érkeztek Mészáros Lőrinc sportmárkájáról

A 2Rule honlapján jelenleg az az üzenet fogadja a látogatókat, hogy a webshop átmenetileg nem üzemel, az utalványos vásárlók pedig kizárólag e-mailben tudják felvenni a kapcsolatot a társasággal.

Nem ez az egyetlen figyelemre méltó fejlemény a márka körül.

A Zalaegerszegi TE csütörtökön jelentette be, hogy a 2026–2027-es idénytől a spanyol Joma gyártja a klub mezeit.

A ZTE 2019 óta viselte a 2Rule felszereléseit. A váltással, valamint a DVTK korábbi kiesésével a következő idényben már csak a Puskás Akadémia marad az NB I.-ben, amelyet a Mészáros Lőrinc által alapított sportmárka öltöztet.

A webshop leállása azért is figyelemre méltó, mert a 2Rule körül 2024-ben is hasonló helyzet alakult ki: akkor a lakossági értékesítés szünetelt, a két budapesti fióktelepet bezárták, a cég pedig azzal indokolta a lépéseket, hogy költözés és megújulás zajlik.

A 2Rule mögött álló Magyar Sportmárka Zrt. az első évek veszteségei után nyereségessé vált, 2023-ban rekordévet zárt. A legfrissebb elérhető beszámoló szerint ugyanakkor a társaság árbevétele és eredménye is visszaesett:

az árbevétel 665 millió forintra, az adózott eredmény 82 millió forintra csökkent.

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