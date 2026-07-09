ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Rossz hírek érkeztek Mészáros Lőrinc sportmárkájáról
Gazdaság

Rossz hírek érkeztek Mészáros Lőrinc sportmárkájáról

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nem érhető el a 2Rule webshopja, miközben a Mészáros Lőrinchez köthető sportmárka újabb fontos partnerét veszítette el, ugyanis a Zalaegerszegi TE bejelentette, hogy a következő idénytől már nem a magyar, hanem a spanyol Joma szállítja a csapat felszerelését - írta a HVG.

A 2Rule honlapján jelenleg az az üzenet fogadja a látogatókat, hogy a webshop átmenetileg nem üzemel, az utalványos vásárlók pedig kizárólag e-mailben tudják felvenni a kapcsolatot a társasággal.

Nem ez az egyetlen figyelemre méltó fejlemény a márka körül.

A Zalaegerszegi TE csütörtökön jelentette be, hogy a 2026–2027-es idénytől a spanyol Joma gyártja a klub mezeit.

A ZTE 2019 óta viselte a 2Rule felszereléseit. A váltással, valamint a DVTK korábbi kiesésével a következő idényben már csak a Puskás Akadémia marad az NB I.-ben, amelyet a Mészáros Lőrinc által alapított sportmárka öltöztet.

Még több Gazdaság

Drámai figyelmeztetés érkezett: az emberiség több mint kilencven százalékát érintheti a súlyos kór

Hosszú idő után nőttek az amerikai olajkészletek, de nincs ok az örömünnepre

Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései

A webshop leállása azért is figyelemre méltó, mert a 2Rule körül 2024-ben is hasonló helyzet alakult ki: akkor a lakossági értékesítés szünetelt, a két budapesti fióktelepet bezárták, a cég pedig azzal indokolta a lépéseket, hogy költözés és megújulás zajlik.

A 2Rule mögött álló Magyar Sportmárka Zrt. az első évek veszteségei után nyereségessé vált, 2023-ban rekordévet zárt. A legfrissebb elérhető beszámoló szerint ugyanakkor a társaság árbevétele és eredménye is visszaesett:

az árbevétel 665 millió forintra, az adózott eredmény 82 millió forintra csökkent.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Váratlan fordulat Magyarországon: nem az autógyártás, hanem a mesterséges intelligencia pörgeti fel az exportot
Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility