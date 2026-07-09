Sorsdöntő lépés küszöbén állunk: most jön az utolsó akadály, ami után megkaphatjuk a Magyarországnak szánt uniós forrásokat

A kétnapos brüsszeli tárgyalássorozat legfontosabb állomása a Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) ülése, amelyen

az európai pénzügyminiszterek hivatalosan is elfogadhatják a magyar RRP-t, vagyis a Helyreállítási és Versenyképességi Tervet.

- közölte Kármán András. Ez a lépés jelenti az utolsó uniós jogi aktust ahhoz, hogy a hazánknak megítélt támogatások megérkezhessenek.

A tanácskozást kísérő kétoldalú találkozók keretében a magyar delegáció első alkalommal folytatott személyes megbeszélést Rachel Reeves brit pénzügyminiszterrel. A találkozón áttekintették a gazdasági növekedés, a termelékenység és a beruházások ösztönzésének lehetőségeit, amelyek jelenleg Magyarország és egész Európa számára kiemelt jelentőséggel bírnak.

A felek megerősítették, hogy továbbra is elkötelezettek a két ország közötti gazdasági együttműködés fejlesztése iránt. Az Egyesült Királyság jelenleg is az egyik legfontosabb befektető hazánkban, a Magyarországon működő több mint hatszáz brit vállalat ugyanis mintegy 45 ezer embernek biztosít munkahelyet.

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