Áder Jánosnak üzent Magyar Péter
Vajon rendben van az, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai (orlandoi) Disneylandbe - teszi fel a kérdést Magyar Péter a Facebookon.
"Úgy hallom, hogy Áder János ma az “önkény” ellen fog tüntetni. Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak" - írja Magyar, kifejtve, hogy
- az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak?
- Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen?
- Tényleg a magyar emberek állták a többszázezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)?
- Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miami-ban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandoba?
- Hány ilyen útja volt elnök úr? Hány külföldi horgászatot álltak a magyar adófizetők?
Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson! Álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába! Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi… - zárja posztját Magyar.
Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései
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Magyar Péter a NATO-csúcsán. Magyar Péter miniszterelnök Ankarában képviselte Magyarországot a NATO-csúcstalálkozón Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kíséretében.
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Magyarország NATO-álláspontja. A kormányfő kijelentette, hogy egy erős NATO-t támogatnak, és megbízható szövetségesek akarnak lenni (2035-ig növelik a védelmi kiadásokat), de fegyvereket továbbra sem küldenek Ukrajnába.
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Találkozó Volodimir Zelenszkijjel. Magyar Péter egyeztetett az ukrán elnökkel is; a tervek szerint a jövőben Kijevben vagy Budapesten tartanak majd kétoldalú (bilaterális) találkozót, de a pontos időpont még kérdéses.
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Magas az államháztartási hiány. Az új Tisza-kormány átvilágítása szerint a 2026-os költségvetési hiány a tervezett 3,7% helyett a GDP 8,3%-át is elérte volna. Az uniós megállapodásoknak és kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ezt sikerült 7,5%-ra mérsékelni.
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Költségvetési újratervezés. A kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os büdzsét az új hiánycéllal, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és a középtávú terveket.
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Nincs árfolyamcél a forintra. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy nincs konkrét árfolyamcéljuk a forint kapcsán, de a kiszámíthatóságot és a stabilitást kulcsfontosságúnak tartják.
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Kirúgások a közmédiánál. A közmédia hírszolgáltatásának leállása után az új, átmeneti vezetés első napján azonnal több felsővezetőt, ismert műsorvezetőt és híradóst mentett fel a munkavégzés alól.
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Nem mennek Tusnádfürdőre. A Tisza-kormány és a frakció tagjai visszautasították a meghívást a tusnádfürdői fesztiválra, azzal indokolva, hogy a teljes nyarat munkával töltik (ez alól csak az augusztus 10–20. közötti időszak lesz kivétel).
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Brüsszeli per az árréssapkák miatt. Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé citálja Magyarországot, mert álláspontjuk szerint a hazai árrésstopok indokolatlanul torzítják a versenyt és sértik a belső piaci szabályokat.
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Kevesebb uniós hitelt kér a kormány. Magyarország az Orbán-kormány által korábban benyújtott 17,4 milliárd eurós igénnyel szemben csak nagyjából 10 milliárd eurót hívna le az EU védelmi hitelprogramjából (SAFE), miután felülvizsgálták a korábbi projekteket.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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