Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései

Vajon rendben van az, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai (orlandoi) Disneylandbe - teszi fel a kérdést Magyar Péter a Facebookon.

"Úgy hallom, hogy Áder János ma az “önkény” ellen fog tüntetni. Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak" - írja Magyar, kifejtve, hogy

az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak?

Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen?

Tényleg a magyar emberek állták a többszázezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)?

Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miami-ban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandoba?

Hány ilyen útja volt elnök úr? Hány külföldi horgászatot álltak a magyar adófizetők?

Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson! Álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába! Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi… - zárja posztját Magyar.