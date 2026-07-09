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Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései
Gazdaság

Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései

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Csütörtökön kora délután kormányszóvivői sajtótájékoztatón ismertetik a legfrissebb történéseket és a kormány döntéseit. Nem fogunk unatkozni: alkotmánymódosításról, fejcserékről, NATO-csúcsról, és a költségvetésről is szó lehet.
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Áder Jánosnak üzent Magyar Péter

Vajon rendben van az, hogy az adófizetők állják egy köztársasági elnök és a családja több százezer forintos belépőit az amerikai (orlandoi) Disneylandbe - teszi fel a kérdést Magyar Péter a Facebookon.

"Úgy hallom, hogy Áder János ma az “önkény” ellen fog tüntetni. Mielőtt a volt köztársasági elnök elindul ma a demokráciáért és a jogállamért rettegni, jó lenne, ha megválaszolná a következő kérdéseket a magyaroknak" - írja Magyar, kifejtve, hogy

  • az 55 millió forint adófizetői pénzbe kerülő 2018-as családi kiruccanása az USA-ba pontosan milyen eredményeket hozott Magyarországnak?
  • Tényleg az egyik lányának a születésnapját ünnepelték 2 napos New York-i kiruccanással, helikopteres városnézéssel, adófizetői pénzen?
  • Tényleg a magyar emberek állták a többszázezres belepőket a vidámparkba (Disneyland)?
  • Tényleg nem volt megfelelő az 1,3 millió adófizetői pénzen foglalt elnöki lakosztály Miami-ban, és utasítást adott elnök úr, hogy foglaljanak másik egymillióért Disneylandhez közel, Orlandoba?
  • Hány ilyen útja volt elnök úr? Hány külföldi horgászatot álltak a magyar adófizetők?

Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson! Álljon ki a magyarok elé, és mondja el, hogy hány magánprogramját fizettük a kétmilliárdos villa, a tízmilliárdos közpénzégető alapítvány mellett! És jelölje meg, hogy mikor tervezi visszafizetni ezeket az összegeket az államkasszába! Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi… - zárja posztját Magyar.

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Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései

  • Magyar Péter a NATO-csúcsán. Magyar Péter miniszterelnök Ankarában képviselte Magyarországot a NATO-csúcstalálkozón Orbán Anita külügyminiszter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kíséretében.

  • Magyarország NATO-álláspontja. A kormányfő kijelentette, hogy egy erős NATO-t támogatnak, és megbízható szövetségesek akarnak lenni (2035-ig növelik a védelmi kiadásokat), de fegyvereket továbbra sem küldenek Ukrajnába.

  • Találkozó Volodimir Zelenszkijjel. Magyar Péter egyeztetett az ukrán elnökkel is; a tervek szerint a jövőben Kijevben vagy Budapesten tartanak majd kétoldalú (bilaterális) találkozót, de a pontos időpont még kérdéses.

  • Magas az államháztartási hiány. Az új Tisza-kormány átvilágítása szerint a 2026-os költségvetési hiány a tervezett 3,7% helyett a GDP 8,3%-át is elérte volna. Az uniós megállapodásoknak és kormányzati intézkedéseknek köszönhetően ezt sikerült 7,5%-ra mérsékelni.

  • Költségvetési újratervezés. A kormány augusztus végéig módosítja a 2026-os büdzsét az új hiánycéllal, október végéig pedig benyújtja a 2027-es költségvetést és a középtávú terveket.

  • Nincs árfolyamcél a forintra. Kármán András pénzügyminiszter közölte, hogy nincs konkrét árfolyamcéljuk a forint kapcsán, de a kiszámíthatóságot és a stabilitást kulcsfontosságúnak tartják.

  • Kirúgások a közmédiánál. A közmédia hírszolgáltatásának leállása után az új, átmeneti vezetés első napján azonnal több felsővezetőt, ismert műsorvezetőt és híradóst mentett fel a munkavégzés alól.

  • Nem mennek Tusnádfürdőre. A Tisza-kormány és a frakció tagjai visszautasították a meghívást a tusnádfürdői fesztiválra, azzal indokolva, hogy a teljes nyarat munkával töltik (ez alól csak az augusztus 10–20. közötti időszak lesz kivétel).

  • Brüsszeli per az árréssapkák miatt. Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé citálja Magyarországot, mert álláspontjuk szerint a hazai árrésstopok indokolatlanul torzítják a versenyt és sértik a belső piaci szabályokat.

  • Kevesebb uniós hitelt kér a kormány. Magyarország az Orbán-kormány által korábban benyújtott 17,4 milliárd eurós igénnyel szemben csak nagyjából 10 milliárd eurót hívna le az EU védelmi hitelprogramjából (SAFE), miután felülvizsgálták a korábbi projekteket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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Nyomoz a rendőrség a hatvanpusztai zebrapusztulás ügyében

Az illetékes kormányhivatal közigazgatási eljárása mellett a rendőrség is nyomozást indított azért, hogy kiderüljön, hogyan pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három, írja a Telex.

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Újabb csavar: még többen távozhatnak az Alkotmánybíróságból

A törvényalkotási bizottság elé olyan módosítás került, amely szerint a jövőben a 70. születésnapján több más alkotmánybíró megbízatása is megszűnne, írja a hvg.hu.

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Éles kritikát fogalmazott meg Sulyok Tamás: szerinte veszélyes precedenst teremthet a kormány új terve

Sulyok Tamás köztársasági elnök élesen bírálja az Alaptörvény tervezett tizenhetedik módosítását, amely többek között közvetlenül megszüntetné hivatali megbízatását. Az államfő szerint a javaslat személyre szabott, politikai indíttatású eltávolítás, amely sérti a jogállamiságot, a demokráciát és a hatalommegosztás elvét. Sulyok figyelmeztetett, hogy a lépés veszélyes precedenst teremthet bármely független közjogi intézmény vezetőjének elmozdítására, és a hatalomkoncentráció irányába mutat. A helyzet rendezéséhez a Velencei Bizottság bevonását és az európai alkotmányos elvek tiszteletben tartását sürgette.

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Éles kritikát fogalmazott meg Sulyok Tamás: szerinte veszélyes precedenst teremthet a kormány új terve

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